Europcar Mobility : s'installe aux Etats-Unis avec l'acquisition de Fox Rent A Car

(Actualisation: commentaires de la présidente du directoire sur le prix de l'acquisition et sur la fin du repositionnement du groupe)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de location de voitures Europcar Mobility Group a annoncé mardi avoir signé un accord avec les trois fondateurs de la société Fox Rent A Car, portant sur l'acquisition de 100% du loueur de véhicules basé aux Etats-Unis.

Les termes financiers de l'accord n'ont pas été divulgués, mais la présidente du directoire d'Europcar, Caroline Parot, a précisé lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que cette acquisition se faisait sur une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions d'euros.

Il s'agit de la "dernière acquisition transformante du groupe", a déclaré Caroline Parot, ajoutant qu'Europcar pourrait envisager des opérations stratégiques de petite taille d'ici deux à trois ans. "Le repositionnement du groupe est terminé", a souligné la dirigeante.

"En ligne avec les ambitions portées par notre plan SHIFT 2023, Fox Rent A Car sera la plateforme de nos futurs développements aux USA, nous donnant accès au plus important marché mondial, ainsi que la capacité à servir nos clientèles corporate et loisirs de façon globale, partout où nous opérons, en direct, ou via nos franchisés et nos partenaires chinois, indiens, japonais et canadiens", a commenté Caroline Parot dans le communiqué annonçant l'opération.

Présenté par Europcar comme l'un des plus importants acteurs indépendants de la location de véhicules aux Etats-Unis, Fox Rent A Car est notamment présent dans 15 des 25 plus grands aéroports américains.

Fox Rent A Car a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 280 millions de dollars (250,7 millions d'euros) en 2018, a indiqué Europcar. Son résultat net était à l'équilibre tandis que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) était "positif mais inférieur au niveau des marges" d'Europcar, a précisé le loueur.

Europcar s'attend à ce que l'impact de cette transaction soit neutre sur le bénéfice par action en 2020 et relutif dès 2021.

"Le financement de l'acquisition sera réalisé en cash ainsi qu'en actions autodétenues. Son impact global sur le levier d'endettement corporate du groupe sera inférieur à 0,3x en fin d'année 2019", a précisé Europcar.

La transaction est soumise aux conditions suspensives usuelles et sa finalisation devrait intervenir au cours du quatrième trimestre de 2019.

Les fondateurs de Fox Rent A Car resteront au sein du groupe au moins pour les deux prochaines années afin de continuer à accompagner la croissance du groupe, a précisé Europcar.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire