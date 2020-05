Europcar Mobility : se prépare activement au redémarrage après un T1 plombé par la pandémie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de location de voitures Europcar Mobility Group a annoncé mardi se préparer au redémarrage de son activité dans un contexte incertain, après des résultats durement pénalisés au premier trimestre par les restrictions de circulation liées à l'épidémie de coronavirus.

Au cours des trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du numéro un européen du secteur s'est établi à 557 millions d'euros, en baisse de 10,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent sur une base pro forma.

En termes de rentabilité, le "corporate Ebitda ajusté" est ressorti en perte de 64 millions d'euros sur la période, à comparer à une perte de 13 millions d'euros au premier trimestre 2019. d'euros. De même, la perte nette s'est creusée, atteignant 105 millions d'euros, contre une perte de 67 millions d'euros un an plus tôt.

La pandémie de coronavirus frappe durement le loueur automobile, qui a subi dès le début mars une chute des réservations dans de nombreux pays européens et a été contraint de renoncer à ses objectifs 2020. L'agence de notation S&P, qui a dégradé la note de la société à "B-" au début avril, soulignait que la crise sanitaire intervenait à un moment difficile, "la trésorerie étant généralement à son plus bas niveau saisonnier au premier trimestre, avec des revenus et des flux de trésorerie négatifs".

Dans le contexte exceptionnel de crise actuel, le groupe a mis en œuvre un important plan de réduction des coûts de 850 millions d'euros, afin de préserver la trésorerie et de sécuriser les liquidités. De plus, les dépenses d'investissement seront réduite jusqu'à 60% en 2020 par rapport à leur montant de 76 millions d'euros de 2019, a indiqué le groupe.

La société a par ailleurs mis en place un plan de financement visant à "faire face à la crise du Covid-19 et à répondre aux besoins anticipés de financement corporate et de la flotte pour un redémarrage rapide des opérations", a-t-elle souligné dans un communiqué.

Dans ce contexte, Europcar a obtenu un prêt garanti par l'Etat français d'un montant de 220 millions d'euros ainsi que des lignes de financement de 67,25 millions d'euros garanties à 70% par l'Etat espagnol, afin de traverser la crise sanitaire et préparer le redémarrage de ses activités. L'entreprise a indiqué dimanche qu'elle négociait ce type d'aides dans d'autres pays où elle opère.

"Le groupe a la capacité financière de faire face à la situation actuelle tout en anticipant une reprise progressive de ses activités une fois la crise du Covid-19 passée", a souligné Europcar.

"Nous préparons activement ce redémarrage", a indiqué Caroline Parot, la présidente du directoire d'Europcar, citée dans un communiqué, précisant toutefois que "l'environnement actuel demeure très incertain et qu'il est prématuré de fixer de nouveaux objectifs annuels".

"Au cours du second trimestre comme durant la deuxième partie de l'année, il est probable que nous nous concentrerons sur la demande domestique résultant d'une bascule du tourisme international vers le tourisme local", a ajouté la dirigeante.

"L'année 2020 sera une année effectivement compliquée, pour le tourisme bien sûr, mais nous avons la chance d'avoir une activité domestique. Nous ne sommes pas présents uniquement dans les aéroports, mais aussi à travers un maillage territorial, ce qui devrait nous permettre de répondre aux besoins de mobilité intra-domestiques des petites en moyennes entreprises, en complément des transports publics", a précisé Caroline Parot lors d'une conférence téléphonique.

