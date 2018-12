Europcar Mobility : signe pour sa marque Europcar un partenariat avec ECO Rent a Car en Inde

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 19 décembre 2018

Europcar Mobility Group signe pour sa marque EuropcarⓇ un partenariat avec ECO Rent a Car en Inde

Europcar Mobility Group annonce la signature d'une nouvelle alliance stratégique avec ECO Rent a Car en Inde. Grâce à ce partenariat, les clients d'ECO et d'EuropcarⓇ bénéficieront d'une offre de services de qualité partout dans le monde.

Les clients d'ECO pourront accéder aux services de location de voitures d'EuropcarⓇ directement sur le site Web d'ECO (site web :www.ecorentacar.com, email : sales@ecorentacar.com) et auront la possibilité d'acheter des forfaits tout compris en dehors de l'Inde à travers le réseau mondial Europcar. De même, les clients d'EuropcarⓇ auront accès aux services d'ECO via le site Web d'Europcar

(www.europcar.com)et pourront soit louer un véhicule, soit réserver un chauffeur privé en Inde.

ECO Rent A Car, dont le siège se trouve à New Delhi, est depuis 1974 un des leaders indiens de la location de véhicules. La société dispose d'une flotte de plus de 5 000 véhicules de toutes catégories et transporte environ 50 000 passagers chaque jour. Avec une offre de services répartie dans 60 villes à travers l'Inde, ECO contribue à transformer le secteur de la mobilité avec des investissements continus en terme de flotte, une équipe orientée client et des technologies « user friendly ».

ECO répond aux besoins d'un large éventail de voyageurs allant des clients particuliers aux entreprises, en passant par des hôtels, des tour-opérateurs, des ambassades, des délégations étrangères, de grandes multinationales, des BPOs et des organisateurs d'événements. ECO Rent A Car se distingue également en étant le fournisseur de services de location de véhicules exclusif de nombreuses chaînes hôtelières 5 étoiles en Inde, ainsi que de nombreuses sociétés appartenant au classement Fortune 500. La société compte plusieurs récompenses à son actif qui témoignent de la qualité de ses services ("National Tourism Award" - Meilleure entreprise de mobilité en Inde 2015-2018, Prix Dun and Bradstreet de la meilleure PME dans le secteur du voyage et des transports en 2014 et 2017).

Europcar Mobility Group est présent dans plus de 130 pays, au service de 6 millions de clients, avec son réseau mondial de 3700 stations, comprenant à la fois ses filiales à 100% et des sites exploités par des franchisés et partenaires. Europcar Mobility Group dispose d'une flotte moyenne de plus de 350 000 véhicules et opère à travers différentes marques - dont Europcar, leader européen de la location de véhicules - pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

Marcus Bernhardt, Directeur Général de la BU International Coverage, a déclaré : « Europcar Mobility

Group se réjouit d'annoncer la signature de notre tout dernier partenariat, avec ECO Rent A Car. Son engagement en faveur de la qualité et d'un niveau de service exceptionnel fait d'ECO le meilleur choix pour une entrée sur le marché indien. Ce partenariat permettra également aux clients d'Europcar d'accéder à l'un des premiers réseaux de location de véhicules en Inde, tout en renforçant la connaissance dont jouit la marque Europcar dans le pays. L'Inde constitue une cible clé de la stratégie d'expansion géographique d'Europcar Mobility Group ».

Ce partenariat représente une excellente opportunité pour la marque Europcar de tirer parti de l'afflux croissant de touristes indiens à travers le monde - et tout particulièrement en Europe. Selon les prévisions de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), l'Inde représentera une population de 50 millions de touristes à horizon 2020. Les opérateurs, eux, estiment le nombre de touristes indiens voyageant à l'étranger à quelques 25 millions aujourd'hui, ce qui laisse envisager le doublement des niveaux actuels d'ici 2 ans. Il y a une dizaine d'années, seulement 8 millions d'Indiens effectuaient des voyages à l'étranger.

Fabrizio Ruggiero, Directeur Général Adjoint, Head of Business Units d'Europcar Mobility Group, a déclaré : « Nous sommes fiers de collaborer avec ECO, une société parmi les plus renommées et les plus respectées en Inde. Nous partageons la conviction que l'avenir appartient aux acteurs globaux de la mobilité, qui sauront faciliter la vie des gens. Nous recherchions activement un partenaire clé en Inde, et l'une des marques de notre portefeuille - Brunel, services de chauffeur - entretenait déjà avec ECO un partenariat couronné de succès. Les astres sont alignés pour que ce partenariat soit une belle réussite pour nos deux entreprises ».

FIN

A propos d'Europcar Mobility Group

Group Europcar Mobility Group est l'un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d'être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de véhicules, services de chauffeur, auto-partage (car-sharing), partage de scooters, et location de voitures entre particuliers. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services.

Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® - marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® - leader européen du car-sharing (BtoB, BtoC).

Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 135 pays (incluant 16 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

Pour en savoir plus (médias) : Europcar Mobility Group

Valérie Sauteret / Marie-Anne Bénardais +33 1 30 44 98 82 europcarpressoffice@europcar.com

Publicis Consultants

Salima Djeziri +33 (0) 1 44 82 47 48 salima.djeziri@publicisconsultants.com