Europcar Mobility : vise un "Corporate Ebitda ajusté" supérieur à 500 mlns d'euros en 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de la location de véhicules Europcar a dévoilé mardi un nouveau plan stratégique pour les années 2020 à 2023, qui vise pour la fin de cette période un "Corporate Ebitda ajusté" supérieur à 500 millions d'euros, hors impact de la norme comptable IFRS 16, et un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros. Le "Corporate Ebitda ajusté" correspond au résultat opérationnel courant ajusté des intérêts, amortissements et dépréciations non liées à la flotte.

"Dans un environnement en évolution rapide et en totale recomposition, la nouvelle feuille de route stratégique - SHIFT 2023 -- est dimensionnée pour la poursuite de la croissance rentable du groupe", a indiqué Europcar dans un communiqué, en précisant qu'il comptait notamment doubler sa base de clients actifs à 15 millions.

L'objectif de chiffre d'affaires prévoit "une augmentation significative de la contribution des activités de mobilité urbaine", qui devraient représenter 10% des revenus totaux en 2023, a ajouté Europcar.

Les objectifs de SHIFT 2023 "seront atteints à travers deux 'batailles' que le groupe compte livrer : augmenter le cœur de métier - renforcement de l'activité de location de voitures, renforcement de l'activité de location d'utilitaires, changement d'échelle des activités de mobilité urbaine - tout en développant les services aux entreprises", a souligné Europcar.

Le groupe tient mardi une journée investisseurs à Paris.

En début de séance, le titre Europcar gagne 1,3% à 6 euros.

