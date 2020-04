Europcar : Morgan Stanley International passe sous les 5%

03/04/2020 | 08:33

Morgan Stanley & Co International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 27 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Europcar Mobility Group et détenir individuellement 3,41% du capital et 3,40% des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'un prêt d'actions au profit de Morgan Stanley Europe. Morgan Stanley Corp n'a franchi aucun seuil et détient, au 27 mars, par l'intermédiaire de ses filiales, 5,93% du capital et 5,91% des droits de vote d'Europcar Mobility.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.