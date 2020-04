Europcar : Morgan Stanley baisse sa participation

17/04/2020 | 17:40

La société Morgan Stanley Corp. a déclaré avoir franchi en baisse, le 13 avril 2020, indirectement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Europcar Mobility Group et détenir indirectement, par l'intermédiaire de la société Morgan Stanley & Co. LLC, 544 actions Europcar Mobility Group représentant autant de droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Europcar Mobility Group hors marché.



