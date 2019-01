Europcar : Olivier Baldassari intègre le directoire

09/01/2019 | 07:59

Dans le cadre d'une nouvelle composition de son équipe de direction, Europcar Mobility Group confirme l'arrivée au 1er janvier d'Olivier Baldassari, en tant que directeur des pays et des opérations, intégrant à ce titre le directoire.



Dans le cadre de ses responsabilités, il se focalisera sur la poursuite de la transformation du groupe en 'mobility service company', notamment par alignement des réseaux et des ressources pays au service de la stratégie multi-marques et multi-activités.



Olivier Baldassari était précédemment vice-président opérations et logistique sur le périmètre USA au sein de Rexel. Auparavant, il a occupé différentes fonctions de direction en Europe et aux Etats-Unis, au sein de Rexel, Delphi Corporation et Smurfit Kappa.



