Europcar achète Fox Rent A Car pour s'implanter aux USA

Paris (awp/afp) - Le groupe français Europcar Mobility Group a annoncé mardi le rachat du loueur de voitures indépendant américain Fox Rent A Car, dont il veut faire sa tête de pont aux Etats-Unis, premier marché mondial.

Basé à Los Angeles, Fox Rent A Car est spécialisé dans la location de véhicules relativement bon marché, avec une bonne implantation dans les aéroports internationaux.

Europcar, de son côté, est pour l'instant présent aux Etats-Unis via un "partenariat commercial" avec le loueur local Advantage Rent A Car, mais cet accord doit expirer à la fin de l'année, a expliqué à l'AFP la présidente du directoire du groupe, Caroline Parot.

"Nous avions l'option soit de continuer avec un partenariat commercial, soit directement de servir nos clients et de mieux contrôler la qualité de service que nous pouvions leur apporter", a raconté la dirigeante, qui veut "monter en gamme" outre-Atlantique.

"Les Etats-Unis étant le plus gros marché au monde dans tout ce qui est location et mobilité, ça nous paraissait plus que stratégique de contrôler notre destinée sur ce territoire", a relevé Mme Parot.

Si l'important est avant tout de consolider une présence dans les "points d'entrée" aux Etats-Unis, elle entend également y "densifier" la présence de Fox --une entreprise un peu plus petite d'Advantage, selon elle-- et va conserver la marque pour l'instant.

Pour Europcar Mobility Groupe, l'idée est aussi de "faire de la cross-fertilization": "En tant que leader en Europe, nous envoyons beaucoup de clients aux Etats-Unis, et il y a donc un effet additionnel pour accélérer la croissance de Fox. (...) Avoir un pied aux Etats-Unis nous permettra aussi de mieux attirer une clientèle américaine sur l'ensemble de nos périmètres européens" et ailleurs dans le monde, a-t-elle noté.

Fox Rent A Car a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 280 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses) l'an dernier, à comparer aux presque 3 milliards d'euros (3,3 milliards de francs suisses) du groupe français.

Ses "fondateurs ont créé une jolie entreprise mais ils ne pouvaient plus la développer", faute de moyens suffisants malgré une croissance organique de 6,4% en moyenne ces cinq dernières années. "Ils restent avec nous", a relevé la patronne d'Europcar.

Europcar n'a pas souhaité communiquer le montant de la transaction, qui doit être finalisée au quatrième trimestre, et devrait avoir un effet positif sur le résultat "dès 2021". "Le prix d'acquisition est très raisonnable", a relevé Caroline Parot.

Le groupe vise un chiffre d'affaires supérieur à 4 milliards d'euros à l'horizon 2023.

