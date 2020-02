Europcar : baisse du Corporate EBITDA Ajusté en 2019

26/02/2020 | 07:40

Europcar Group publie au titre de 2019 un résultat net de 38 millions d'euros (contre 71 millions hors impact de la cession de Car2Go en 2018) et un Corporate EBITDA Ajusté en baisse de 15% à 278 millions, en phase avec ses objectifs d'octobre dernier.



Le groupe de location de véhicules affiche un chiffre d'affaires annuel de 3.022 millions d'euros, en hausse de 0,9% sur une base organique et de 3,2% à périmètre réel, pour des volumes de jours de location en augmentation de 3,7% à 91 millions.



Pour 2020, Europcar anticipe une progression forte du résultat net, un Corporate EBITDA Ajusté pour l'ensemble du périmètre de consolidation de l'ordre de 300-310 millions d'euros et une croissance organique limitée du chiffre d'affaires.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.