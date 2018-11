Europcar : croissance de 42% du bénéfice net trimestriel

08/11/2018 | 08:02

Europcar Mobility Group affiche un bénéfice net de 148 millions d'euros au titre du troisième trimestre, en progression de 42%, ainsi qu'un Corporate EBITDA Ajusté de 241 millions, en hausse de 50%, avec une marge de 24,4%, en progression de 410 points de base.



Le groupe de location de véhicules délivre ainsi un fort effet de levier opérationnel pour un chiffre d'affaires trimestriel de 989 millions d'euros, en hausse de 25% à taux de change constants avec une croissance proforma de 2,6%.



Europcar confirme pleinement ses objectifs financiers pour l'exercice 2018, notamment d'une croissance proforma du chiffre d'affaires au-dessus de 3% et d'un Corporate EBITDA Ajusté (excluant New Mobility), supérieur à 350 millions d'euros.



