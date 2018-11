Europcar : départ d'un directeur général adjoint

22/11/2018 | 08:00

Europcar annonce qu'après huit ans passés au sein du groupe, le directeur général adjoint Ken McCall a décidé de quitter ses fonctions de membre du directoire, avec effet immédiat. Il sera en charge des pays et des opérations jusqu'à la fin de l'année.



Il sera remplacé à compter du 1er janvier par Olivier Baldassari, qui est actuellement VP opérations et logistique sur le périmètre USA au sein de Rexel, où il a fortement contribué à la transformation de l'activité.



Par ailleurs, un directeur commercial et expérience client sera recruté en 2019. Fabrizio Ruggiero, actuellement en charge des ventes, du marketing, des clients et de la business unit low cost, conservera ses responsabilités sur ce périmètre pendant la transition.



