Europcar : finalise l'acquisition de Fox Rent A Car

07/11/2019 | 12:25

Europcar Mobility annonce avoir finalisé l'acquisition de Fox Rent A Car. Le groupe détient désormais une participation de 100% du capital dans l'un des plus importants acteurs indépendants de la location de véhicules aux États-Unis.



Fox Rent A Car opère un réseau de 21 stations en propre et de plus de 100 en franchise. L'entreprise est présente dans 15 des 25 plus grands aéroports américains et une flotte d'environ 18.000 véhicules. Le groupe enregistre une forte croissance organique (6,4% de croissance moyenne du CA entre 2013 et 2018).



Fox Rent A Car a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 280 millions de dollars en 2018. Europcar Mobility Group anticipe que l'impact de cette transaction soit neutre sur le bénéfice par action en 2020 et relutif dès 2021.



Le financement de l'acquisition a été réalisé en cash ainsi qu'en actions auto-détenues.



' Cette acquisition stratégique marque une étape clé dans la mise en oeuvre de SHIFT 2023, sa feuille de route visant à atteindre E4Mds de CA et 15 millions de clients actifs à horizon 2023 ' indique la direction.



