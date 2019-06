Europcar : fixe sa feuille de route à horizon 2023

25/06/2019 | 09:12

Dans le cadre de sa journée investisseurs, Europcar présente ses objectifs à horizon 2023.



Baptisé 'Shift 2023', le plan stratégique vise d'abord à doubler, à cette échéance, le nombre de clients actifs à 15 millions, d'où toujours à horizon 2023 un CA de plus de quatre milliards d'euros pour le 'loueur' automobile. Les 'activités de mobilité urbaine' devraient représenter environ 10% de ces ventes.



A cette même date, le 'corporate EBITDA' ajusté publié devrait de plus être supérieur à 500 millions d'euros.



Du côté du bilan, Europcar entend maintenir son ratio d'endettement entre 2 et 2,5 fois le 'corporate EBITDA'.





