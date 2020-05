Europcar : mise en place d'un plan de financement

04/05/2020 | 07:20

Europcar Group annonce la mise en place d'un plan de financement, destiné à sécuriser ses liquidités face à la crise et à répondre aux besoins anticipés de financement de sa flotte et aux besoins pour un redémarrage rapide de ses activités.



Ce plan prévoit un prêt garanti par l'Etat de 220 millions d'euros auprès de banques, financement qui aura une durée initiale d'un an avec une option d'extension jusqu'à cinq ans, soumis notamment aux conditions de non paiement de dividendes en 2020 et 2021.



Il comprend aussi de nouvelles lignes de financement pour les filiales espagnoles de 67,25 millions d'euros bénéficiant d'une garantie de 70% de l'Etat espagnol, ainsi qu'une tranche supplémentaire de RCF de 20 millions d'euros garantis par Eurazeo.



