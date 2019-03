Europcar : nomination d'un directeur commerce et clients

18/03/2019 | 11:43

Europcar Mobility Group annonce la nomination d'Albéric Chopelin en tant que directeur commerce et clients à compter du 15 avril prochain. A ce titre, Albéric Chopelin intègre le directoire du groupe de location de véhicules.



Albéric Chopelin était précédemment senior vice-président, directeur ventes et marketing du groupe PSA, où il était responsable de toutes les marques commerciales (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall et Free2Move).



Cette nomination vient compléter la nouvelle composition de l'équipe de direction mise en place pour mener le groupe plus loin dans l'exécution de sa stratégie. Le directoire sera composé, au 15 avril, de quatre membres.



