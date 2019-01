Europcar : nouveau management pour la BU nouvelles mobilités

11/01/2019 | 08:43

Europcar Mobility Group annonce un nouveau management pour la business unit nouvelles mobilités, à laquelle il a assigné l'objectif pour 2019 d'un doublement de son chiffre d'affaires à travers notamment un déploiement dans de nouvelles zones géographiques.



Sheila Struyck, qui avait rejoint Europcar il y a quatre ans pour y créer le lab d'innovation et la BU nouvelles mobilités, a décidé de quitter la tête de cette dernière. Elle en restera senior advisor dans les prochains mois et quittera le groupe fin juillet 2019.



François Barraud, qui possède une expérience de plus de 25 ans dans divers secteurs, est nommé directeur adjoint de la BU nouvelles mobilités, sous la responsabilité de Fabrizio Ruggiero, directeur général adjoint du groupe et directeur des business units.



