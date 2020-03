Europcar : nouvelle chute après ses réductions de coûts

23/03/2020 | 11:45

Le titre chute de près de -6% après l'annonce des mesures pour faire face du COVID-19.



Le groupe indique ce matin que dès début mars, la chute du nombre de réservations s'est accélérée, d'abord en Italie, puis dans tous les autres grands marchés du Groupe en Europe (Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni), ainsi que, désormais, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Le Groupe a engagé un plan extraordinaire de réduction des coûts et de préservation de ses liquidités. Il a décidé une réduction du volume de la flotte et, en parallèle, les achats différés jusqu'à nouvel ordre, les renégociations de contrats, le chômage partiel et rapides ajustements de personnel partout où cela est possible, le gel total du CAPEX et l'arrêt de toute dépense opérationnelle considérée comme non-essentielle.



Le groupe annonce également des discussions en cours avec les bailleurs de fonds pour lever des lignes de crédits additionnelles, garanties pour certaines d'entre elles par l'Etat Français via la Banque Publique d'Investissement (“BPI”).



Le Conseil de Surveillance d'Europcar Mobility Group proposera également, à l'occasion de l'Assemblée Générale des actionnaires du 28 avril prochain, l'annulation du versement du dividende au titre de l'année 2019.



' Le Groupe considère que ses objectifs 2020 ne sont plus d'actualité et qu'il est prématuré d'estimer les impacts de la crise actuelle sur ses ambitions à court et moyen-terme (SHIFT 2023) ' rajoute la direction.



