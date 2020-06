Europcar : 'pourrait être amené à entretenir des contacts'

25/06/2020 | 07:15

En réaction à des rumeurs récentes, Europcar Mobility Group déclare avoir commencé à travailler à son adaptation à la situation créée par la crise du Covid-19 et que, parmi les différentes options possibles, il 'pourrait être amené à entretenir des contacts'.



Le groupe de location de véhicules rappelle avoir indiqué le 3 mai qu'il 'poursuivrait activement ses efforts pour rationaliser sa base de coûts et adapter la structure de son capital ainsi que celle de sa dette aux évolutions de l'environnement d'affaires'.



