Europcar : renforce le management de sa BU 'Low Cost'

18/01/2019 | 18:03

Europcar Mobility Group annonce ce jour la nomination de trois managers 'à des positions clés' dans sa business unit (BU) Low Cost.



Ainsi José Blanco a été nommé en tant que Directeur Général Adjoint, Michel Kisfaludi en tant que Directeur des Opérations, et Paulo Pinto en tant que Directeur de la marque 'Mid-Tier'.



'Aux côtés de Juan Carlos Azcona, les nouveaux managers se focaliseront sur l'accélération du plan de création de valeur dans le cadre du programme d'intégration, la sécurisation des revenus au bon niveau de marge, ainsi que sur l'amélioration du parcours et de la satisfaction client. Dans cette optique, ils viennent compléter une équipe performante qui a contribué à positionner Goldcar en tant que leader du segment low-cost', explique Europcar.





