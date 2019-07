Europcar : résultat net presqu'à l'équilibre au 2e trimestre

26/07/2019 | 08:09

Europcar Mobility Group annonce un bénéfice net d'un million d'euros pour le deuxième trimestre 2019, par rapport à 18 millions un an auparavant, mais un Corporate EBITDA Ajusté (hors impact de la BU 'Urban Mobility') en hausse de 7,5% à 81 millions.



Cette progression reflète la croissance du chiffre d'affaires du groupe de location de véhicules, qui a atteint 753 millions d'euros, soit une hausse de 1,9% à taux de change constants, ainsi que sa forte performance sur le segment low-cost.



En 2019, sauf dégradation continue du contexte macroéconomique, Europcar compte atteindre un chiffre d'affaires supérieur à trois milliards, un Corporate EBITDA Ajusté (hors Urban Mobility) supérieur à 375 millions et le versement d'un dividende d'un ratio de 30% a minima.



