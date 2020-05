Europcar : résultats au T1 impactés par le coronavirus

05/05/2020 | 18:20

Le groupe Europcar annonce ce mardi soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 557 millions d'euros au premier trimestre 2020, en très légère hausse, de +0,7% en données publiées.



En revanche, à périmètre et taux de change constants, les revenus reculent de -10,1% par rapport au premier trimestre 2019.



Le corporate EBITDA ajusté a reculé, s'inscrivant à -64 millions d'euros par rapport à -14 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel est également en baisse, à -89 millions d'euros.



'Regard prudent sur le reste de l'année, avec un impact d'une amplitude maximale sur les 2nd et 3ème trimestres en termes de chiffres d'affaires, avec une activité probablement limitée à la demande domestique. Objectifs financiers 2020 annulés en mars dernier ; pas de nouveaux objectifs fixés, en raison d'une visibilité limitée sur l'évolution de la situation dans les mois à venir', indique le groupe s'agissant de ses objectifs.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.