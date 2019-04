Europcar : révision positive de la notation de S&P

17/04/2019 | 14:58

L'agence de notation Standard & Poors (S&P) a annoncé une révision positive de sa notation crédit long-terme d'Europcar Mobility Group, en raison de la bonne performance opérationnelle du Groupe. S&P améliore la notation d'Europcar Mobility Group, qui passe de 'B+' * à 'BB-'.



S'agissant de crédit long-terme, Europcar Mobility Group est désormais noté BB- and B1 (inchangé), par, respectivement, S&P et Moody's Investors Service.



' S&P mentionne également dans sa note les progrès réalisés par le Groupe dans l'intégration de Goldcar et de Buchbinder ainsi que dans sa stratégie de diversification, avec notamment le focus sur les solutions de mobilité urbaine ' indique le groupe.



