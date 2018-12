Europcar : signature d'un partenariat en Inde

19/12/2018 | 10:07

Europcar Mobility annonce ce mercredi matin la signature d'une alliance stratégique avec ECO Rent a car (un des leaders indiens de la location de véhicules, avec une flotte de plus de 5.000 véhicules) en Inde.



Ainsi, les clients d'ECO auront la possibilité d'accéder aux services de location de voitures d'Europcar sur le site web d'Eco ; de même, les clients d'Europcar auront accès aux services d'ECO via le site d'Europcar et pourront soit louer un véhicule, soit réserver un chauffeur privé en Inde.



'L'Inde constitue une cible clé de la stratégie d'expansion géographique d'Europcar Mobility', rappelle Marcus Bernhardt, Directeur Général de la BU International Coverage du groupe.





