Europcar vise une hausse de ses bénéfices en 2020 après une année 2019 difficile

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de location de voitures Europcar Mobility Group a annoncé mardi tabler sur une progression "forte" de son bénéfice net en 2020, alors que ses résultats ont baissé l'an passé, pénalisés notamment par l'incertitude due au Brexit.

En 2020, l'entreprise prévoit une croissance organique "limitée" et un "corporate Ebitda ajusté", qui correspond au résultat opérationnel courant ajusté des intérêts, amortissements et dépréciations non liées à la flotte, compris entre 300 millions et 310 millions d'euros, après 278 millions d'euros en 2019. Le résultat net connaîtra "une forte progression" et la génération de flux de trésorerie devrait permettre d'abaisser le levier d'endettement de 3,2 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) à fin 2019, à 2,8 fois, anticipe également Europcar.

La présidente du directoire du groupe, Caroline Parot, a par ailleurs indiqué lors d'une conférence téléphonique que le groupe réduirait les pertes de sa division Mobilités Urbaines - VTC, autopartage - au niveau de son "corporate Ebitda ajusté", de 30 millions d'euros l'an passé à 20 millions d'euros en 2020.

Caroline Parot a également expliqué qu'Europcar Mobility Group ne prévoyait pas de nouveau programme de rachats d'actions ni de nouvelle acquisition en 2020, le groupe ayant bouclé son programme de croissance externe avec le rachat de l'américain Fox Rent A Car, fin 2019.

En 2019, le bénéfice net d'Europcar Mobility Group a reculé à 38 millions d'euros, contre 139 millions d'euros en 2018, a indiqué la société dans un communiqué. Le bénéfice de 2018 avait bénéficié de la cession de la participation dans la start-up Car2Go à l'allemand Daimler. Retraité de cet élément exceptionnel, le bénéfice net 2018 s'était inscrit à 73 millions d'euros, a précisé Europcar.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 3,02 milliards d'euros l'an dernier, soit une hausse de 3,2% en données publiées et une progression de 0,9% en données organiques.

Le "corporate Ebitda ajusté" a baissé de 15%, à 278 millions d'euros, matérialisant un taux de marge de 9,2%, contre 11,2% en 2018. Hors impact de la division Mobilités Urbaines, le "corporate Ebitda ajusté" s'est inscrit à 310 millions d'euros pour une marge correspondante de 10,4%, en recul de 170 points de base, a indiqué le groupe.

Europcar avait lancé en octobre un avertissement sur résultats retentissant après un troisième trimestre bien moins bon qu'escompté, pénalisé notamment par les incertitudes liées au Brexit et le ralentissement de la conjoncture en Europe. Le loueur avait en conséquence abaissé ses prévisions pour 2019, tablant sur un chiffre d'affaires d'environ 2,95 milliards d'euros, un "corporate Ebitda ajusté" s'inscrivant dans une fourchette de 305 à 315 millions d'euros hors Mobilités Urbaines et dans une fourchette de 275 à 285 millions d'euros en incluant la division Mobilités Urbaines.

Europcar Mobility Group proposera lors de sa prochaine assemblée générale un dividende ordinaire de 0,08 euro par action au titre de 2019, contre 0,16 euro au titre de 2018, soit un taux de distribution de 34%.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

