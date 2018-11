Résultats du 3ème trimestre 2018 : Europcar Mobility Group accélère sa transformation et réalise ainsi un corporate EBITDA record de 300 millions d'euros

Paris - jeudi 8 novembre 2018

Remarque : le présent communiqué de presse comprend des résultats financiers consolidés non audités, établis selon les normes IFRS, arrêté par le

Directoire d'Europcar Mobility Group et examinées par le Conseil de Surveillance.

Résultats du 3ème trimestre 2018 :

Europcar Mobility Group accélère sa transformation et réalise ainsi un corporate EBITDA1 record de 300 millions d'euros

• Performance du e-commerce et croissance des revenus dans le segment loisirs « boostées » par les investissements et initiatives en marketing digital

• Intégration réussie, en moins de 9 mois, de Goldcar et de Buchbinder

• Chiffre d'affaires de 989 million d'euros au 3ème trimestre, en hausse de 25 % à taux de change constants avec une croissance proforma2 de 2,6 %

• Corporate EBITDA Ajusté de 241 million d'euros au 3ème trimestre, en hausse de 50 % avec une marge de Corporate EBITDA Ajusté de 24,4 %, en progression de 410 points de base et délivrant ainsi un fort effet de levier opérationnel

• Bénéfice net de 148 millions d'euros au titre du troisième trimestre, en progression de 42% par rapport à 105 millions d'euros au troisième trimestre 2017

• Endettement financier net corporate en baisse à 2,4x à la fin du troisième trimestre 2018

• Europcar Mobility Group confirme pleinement ses objectifs financiers pour 2018

Paris, 8 novembre 2018 - Europcar Mobility Group (Euronext Paris : EUCAR) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre 2018.

Caroline Parot, Présidente du Directoire d'Europcar Mobility Group, a déclaré :

"C'est en accélérant notre transformation en "mobility service company" que nous avons réalisé de solides résultats au troisième trimestre.

Ces résultats prouvent à quel point nous sommes devenus agiles, avec une capacité à mener des projets complexes, comme l'intégration de Goldcar et Buchbinder, dans un délai court, sans impacter nos opérations quotidiennes, même en période de pointe d'activité.

1 Pour les neuf premiers mois de 2018 et en excluant l'impact de la BU New Mobility

2 La croissance proforma se définit comme la croissance à taux de change constants et intégrant la performance 2017 des sociétés Goldcar, Europcar

Denmark et Buchbinder

Une autre grande source de satisfaction provient de notre digitalisation. Notre Marketing Digital est clairement devenu pour nous un levier commercial puissant et un atout concurrentiel. La manière dont nous tirons le meilleur parti des technologies pour tirer vers le haut la performance de notre e-commerce fait de nous un « chef de file » en matière de retour sur investissement.

En effet, le déploiement de nos programmes digitaux et « customer centric », qui sont au cœur de la transformation du Groupe, a soutenu l'excellente performance en e-commerce « Direct-to-brand » (croissance sur le segment loisirs, chiffre d'affaires facturé) des marques Europcar (+9% ytd), Goldcar (+14% ytd) et Ubeeqo (+77% ytd).

Tous ces résultats découlent d'initiatives clés, telles que le développement des synergies entre les marques du Groupe et le déploiement de campagnes globales, ou encore l'utilisation des technologies (exemples : CRM prédictif, recommandations personnalisées) afin de créer de la valeur ajoutée pour les clients et générer des revenus supplémentaires.

Par conséquent, la croissance du Groupe a été robuste au troisième trimestre, démontrant une forte capacité à gérer efficacement les prix ainsi que les coûts de notre flotte - dans un environnement de marché compétitif - et nous avons réalisé un niveau record de Corporate EBITDA Ajusté, à la fois au premier trimestre et sur les 9 premiers mois de l'année, ainsi qu'une progression significative de notre marge, en hausse de 410 points de base au troisième trimestre.

Nous sommes ainsi confiants dans notre avenir et confirmons pleinement nos objectifs financiers pour 2018 ».

Chiffres clés du troisième trimestre 2018

En millions d'euros, sauf mention particulière T3 2018 T3 2017 VariationVariation à taux de change Volumes de jours de location (en millions) Flotte moyenne (en milliers) Taux d'utilisation financière de la flotte 28,2 381,4 80,3% 22,0 28,0% 300,6 26,9% 79,6% 0,7pt constant Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires de location Corporate EBITDA ajusté Marge de corporate EBITDA ajusté Corporate EBITDA ajusté hors Mobilité Marge de corporate EBITDA ajusté hors Mobilité Résultat opérationnel 989 934 241 24,4% 246 25,1% 242 794 24,6% 24,9% 750 24,5% 24,8% 161 50,0% 50,3% 20,3% 4,1pt 165 49,6% 49,9% 20,9% 4,2pt 167 Bénéfice/Perte net(te) Flux de trésorerie disponibles corporate Dette nette corporate - fin de période Proforma Ratio Dette nette corporate / EBITDA 148 102 791 2,4x n.m n.m

Points saillants du troisième trimestre 2018 par Business Unit

Business Unit « Cars »

En données publiées, la BU Cars a réalisé un chiffre d'affaires locatif de 667 million d'euros en hausse de 7,7% par rapport au troisième trimestre de 2017.

Cela résulte d'une bonne performance en termes de croissance tant dans le segment affaires que dans le segment loisirs. Les pays du sud de l'Europe ont enregistré une croissance solide au troisième trimestre, bien qu'elle ait connu un certain ralentissement par rapport aux années précédentes, notamment en Espagne.

De manière plus importante, la solide performance globale de cette Business Unit démontre sa capacité à gérer les prix dans un environnement compétitif grâce à des investissements continus dans l'anticipation de la demande et l'optimisation des outils de pricing. Le Management en a fait la démonstration cet été au sein des périmètres espagnol et italien qui ont subi une certaine pression sur les prix dans un contexte de croissance en volume.

Le périmètre Royaume-Uni a poursuivi son redressement, qui, comme attendu a consisté en une réduction de son chiffre d'affaires afin de se concentrer sur la génération d'une croissance plus rentable.

Sur une base proforma, la BU Cars a réalisé une bonne progression de 2,1 % du chiffre d'affaires locatif au troisième trimestre 2018, portée par une augmentation de 1,7 % du nombre de jours de location et une augmentation de 0,4 % du chiffre d'affaires par jour de location.

Business Unit « Vans & Trucks »

En données publiées, la BU Vans & Trucks a réalisé un chiffre d'affaires locatif de 86 million d'euros en hausse de 24% par rapport au troisième trimestre de 2017.

La stratégie du Groupe, focalisée sur les clients affaires / PME et des durées de location plus longues, par le biais du déploiement de supersites en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et plus récemment en Espagne, lui a permis d'enregistrer une solide croissance du chiffre d'affaires de cette division. L'intégration de la Business

Unit « Vans & Trucks » de Buchbinder a été un moteur important de l'activité Vans & Trucks en Allemagne, marché dans lequel le Groupe est désormais le leader.

Sur une base proforma, la BU Vans & Trucks a réalisé une croissance du chiffre d'affaires locatif de 4,5 % au cours du troisième trimestre, avec une augmentation de 6,5 % du nombre de jours de location et une réduction de 1,9 % du chiffre d'affaires par jour de location, due à une hausse de la durée de location sur le segment entreprises / PME.

Business Unit « Low-Cost »

En données publiées, la BU Low Cost a réalisé un chiffre d'affaires locatif de 180 million d'euros en hausse de 202% par rapport au troisième trimestre de 2017.

La Business Unit Low Cost du Groupe opère désormais sous deux marques, Goldcar et InterRent.

Les neuf premiers mois de l'année ont été consacrés à l'intégration de Goldcar et à la réalisation des synergies de coûts attendues, en ligne avec le plan initial de création de valeur.

L'intégration complète des deux marques au Portugal et au Royaume-Uni a été finalisée avant la période estivale et l'équipe de direction de la Business Unit achève actuellement ce processus d'intégration en Espagne, en France et en Italie. L'intégration sera finalisée avant la fin du quatrième trimestre 2018 afin de garantir l'optimisation des coûts de la flotte courant 2019.

Comme attendu, les deux marques ont délivré des performances estivales pleinement conformes à nos plans pour 2018. Goldcar a de nouveau enregistré une croissance positive de son chiffre d'affaires et InterRent a commencé à se repositionner en tant que marque de taille moyenne. InterRent a connu une réduction prévue du volume de location mais a fortement bénéficié des services supplémentaires et des capacités de vente de

Goldcar. Le repositionnement complet d'InterRent en tant que marque de taille moyenne aura lieu courant 2019. Ce repositionnement permettra à la nouvelle équipe de direction de déployer pleinement sa stratégie commerciale, retirant ainsi toute la valeur des deux marques.

Dans un environnement de prix concurrentiel en Espagne et en Italie, le fait d'être le principal acteur du marché

Low Cost a permis au Groupe de protéger le positionnement tarifaire de sa marque Europcar sur ces marchés du sud de l'Europe. L'été 2018 a confirmé la pertinence stratégique de l'acquisition de Goldcar dans le cadre de la politique de prix globale du Groupe. Par conséquent, le Groupe reste très optimiste quant aux perspectives de croissance de long terme de la Business Unit Low Cost et voit le succès rencontré durant l'été par des pays plus récemment ouverts comme la Grèce ou la Turquie comme étant de bon augure pour l'avenir.

Sur base proforma, la BU Low Cost a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 0,1% au cours du troisième trimestre, avec une augmentation de 1,5% des jours de location et une réduction de 1,4% du chiffre d'affaires par jour de location.

Business Unit « New Mobility »

La Business Unit « New Mobility » a fait preuve d'un dynamisme soutenu avec une croissance du chiffre d'affaires de 44 % sur une base proforma. Les deux activités-clés continuent à générer une forte croissance à deux chiffres par rapport à l'année précédente, comme observé dans la plupart des pays et des villes où elles sont présentes.

L'activité d'auto-partage (marques Ubeeqo, GoCar) a connu une croissance de 52 % de son chiffre d'affaires. Les principaux moteurs de croissance restent l'amélioration des taux d'utilisation et une couverture étendue grâce à l'agrandissement de la flotte dans les villes actuellement desservies. Scooty, la société belge de partage de scooters, acquise par le Groupe au cours du deuxième trimestre de 2018, a enregistré une croissance impressionnante de 68 % du chiffre d'affaires au troisième trimestre (par rapport au trimestre précédent) grâce à la montée en gamme et l'élargissement de sa flotte en libre-service, dont le nombre de scooters a plus que doublé. L'activité de partage de véhicules est bien positionnée globalement et bénéficie d'une perception positive auprès des clients en tant qu'alternative attrayante à l'achat d'un véhicule en ville.

L'activité de Brunel (ride hailing), avec une croissance de 35 % de son chiffre d'affaires, a su se montrer énergique d'un point de vue commercial et a remporté plusieurs comptes clients affaires stratégiques à Londres. Ces grands comptes, ainsi que l'activité Driver Rental ont poursuivi leur montée en puissance tout au long du troisième trimestre et a permis d'équilibrer les pics d'activité journaliers; l'activité a atteint un record transactionnel inédit au troisième trimestre.

Le Groupe continue de consolider et d'intégrer l'activité New Mobility au sein d'Europcar Mobility Group, en mettant l'accent sur des synergies allant de la réduction des coûts de détention de la flotte et des coûts de financement, à l'amélioration de la capacité de la flotte, ainsi que la création d'un dynamisme en termes de ventes croisées.

Points saillants des résultats opérationnels du troisième trimestre 2018

70 % du chiffre d'affaires locatif du Groupe au troisième trimestre 2018 concernait le segment loisirs, ce dernier agissant en tant que moteur principal de croissance pendant la période.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, les activités loisirs du Groupe ont généré 62 % de son chiffre d'affaires locatif, les activités corporate représentant les 38 % restants.

Le Groupe a continué de mettre l'accent sur l'amélioration de son service client grâce à des programmes dédiés. Ces efforts ont permis au Groupe de continuer à afficher des améliorations significatives au niveau de son NPS (net promoter score)3 avec une augmentation de 1,5 point au cours des douze derniers mois. Le NPS a atteint 56,1 points à fin septembre 2018, contre 54,6 points à la même date en 2017.

Au troisième trimestre 2018, le Groupe a réalisé des progrès significatifs sur deux de ses principaux paramètres opérationnels : utilisation de la flotte et coût unitaire de la flotte. Le Groupe a réalisé une solide performance en termes d'utilisation financière de la flotte, avec une augmentation de 70 points de base à périmètre réel au troisième trimestre 2018, de 79,6 % à 80,3 %.

Le Groupe a également continué à démontrer une maîtrise du coût unitaire mensuel de la flotte, qui a baissé de 24 euros au troisième trimestre 2018, à 218 euros par rapport à 242 euros au troisième trimestre 2017 grâce à un meilleur ratio de recouvrement des dommages et de remise en état, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne, ainsi qu'à un impact positif en termes de composition de la flotte, qui évolue vers des véhicules de catégorie inférieure suite aux récentes acquisitions.

Points saillants des résultats financiers du troisième trimestre 2018

Chiffre d'affaires

Europcar Mobility Group a réalisé un chiffre d'affaires de 989 millions d'euros au troisième trimestre 2018, soit une hausse de 25 % à taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2017. Sur une base proforma, c'est-à-dire à taux de change constants et y compris les effets de la performance de Goldcar, Europcar Denmark et Buchbinder en 2017, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 2,6 %.

Cette augmentation importante du chiffre d'affaires du Groupe est le résultat d'une croissance positive réalisée sur tous les principaux marchés du Groupe et dans l'ensemble de ses trois principales Business Units, la Business Unit « Cars » ayant augmenté de 7,7%, « Vans & Trucks » de 24% et « Low-cost » de 202%. Sur une base proforma, le chiffre d'affaires locatif de ces trois principales Business Units a connu une croissance respective de 2,1%, 4,5% et 0,1%.

Le nombre de jours de location a atteint un nouveau record de 28,2 millions au troisième trimestre 2018, en hausse de 28 % par rapport au troisième trimestre 2017. Sur une base proforma, cette augmentation du nombre de jours a été de 2,0 % pour le Groupe, se répartissant dans toutes les Business Units clés.

3 Le NPS concerne ici uniquement la marque Europcar 5