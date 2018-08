Europcar : Morgan Stanley & Co International sous les 5%

06/08/2018 | 14:29

Morgan Stanley & Co International a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 juillet, individuellement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Europcar Mobility Group.



Morgan Stanley & Co International détenait ainsi à cette date 5.591.579 actions Europcar Mobility Group, soit 3,47% du capital et des droits de vote du groupe de location de véhicules.



Ce franchissement de seuils résulte de la restitution d'actions Europcar détenues au titre de contrats de prêts de titres.



'À cette occasion, la société Morgan Stanley Plc n'a franchi aucun seuil et détient, au 30 juillet 2018, indirectement par l'intermédiaire de ses filiales Morgan Stanley & Co, Morgan Stanley & Co International et Morgan Stanley France, 9.273.088 actions Europcar représentant autant de droits de vote soit 5,76% du capital et 5,75% des droits de vote de cette société', précise par ailleurs l'AMF.





