Europlasma : Les choses se compliquent

Les retards étaient prévisibles, étant déjà évoqués en novembre lorsque les intentions de mobiliser les liquidités indispensables d’ici la fin de 2018 étaient affichées.

Europlasma a indiqué qu’il lui fallait désormais prendre le taureau par les cornes, notamment en cédant une partie de ses actifs et en procédant à une profonde restructuration financière. Si la capitalisation boursière (environ 16m€ après une chute du titre de 25% le 10/12) est considérablement inférieure à la valeur sous-jacente, l’impasse financière confère à la valorisation d’Europlasma u profil d’option d’achat. Le stress de valorisation est évidemment amplifié par le contexte agité sur les marchés à l’échelle mondiale.

Le ton du communiqué laisse entendre que des cessions d’actifs sont probables. Nous sommes d’avis (non vérifié auprès de la direction) que le groupe pourrait aussi bien choisir de céder sa vache à lait, à savoir Inertam que son activité de production d’énergie (CHO Power). Inertam bénéficie d’une valeur de rareté de par son activité de traitement des déchets amiantés, requiert des investissements limités (3m€ pour la fabrication d’un nouveau four) et se trouve forte d’un partenariat en négociation avancée avec Orano. L’alternative, céder CHO Power reviendrait à acter dès à présent les promesses d’une technologie très avancée dont le potentiel considérable ne sera appréhendé qu’après financement. Céder Inertam parait comparativement plus simple mais céder CHO Power pourrait exprimer plus de valeur immédiate pour le groupe.