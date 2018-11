Europlasma : Prise en compte des pertes du S1 entraînées par les retards

Le petit groupe énergétique en formation souffre de nouveaux retards dans la mise au point de sa technologie de production d’électricité. Les difficultés de refinancement perdurent et ont entraîné le cours de l'action dans une spirale négative. Nos prévisions intègrent désormais le scénario d'une plus forte dilution. Pour mémoire, Europlasma pourrait aussi choisir de lever des fonds en diluant son contrôle de sa filiale énergie.

Les BPA ont été pénalisés par les pertes du S1 2018, signifiant que le premier exercice « normalisé » d'exploitation dans la valorisation des déchets en énergie sera 2019 et non plus 2018. 2018 reste une année de mise au point avec un "stop-and-go" dans la production d’électricité et donc un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions.

La baisse de l’ANR s’explique par la révision à la hausse du nombre d’actions. La valorisation des actifs sous-jacents est globalement inchangée.

La baisse du DCF s’explique par la révision à la hausse du nombre d’actions et un niveau de dette plus élevé à fin 2018.