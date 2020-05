Communiqué de presse ? Bordeaux, le 13/05/2020

EUROPLASMA ACCENTUE SON ANCRAGE EN CHINE

Création d'une filiale et nomination de l'équipe dirigeante

Europlasma, est heureux d'annoncer la finalisation de la constitution de sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies Co., Ltd. dirigée par Pascal Gilbert et Xiaoming ZHENG, respectivement Directeur général et Directeur général Adjoint.

Une double opportunité commerciale et académique pour valoriser la technologie plasma en application de la stratégie dévoilée fin 2019

Cette nouvelle étape importante dans le déploiement d'Europlasma en Chine s'inscrit dans la continuité de l'accord-cadre de coopération avec la ville de LaiXi pour le développement local du Groupe et dans la perspective du déploiement des projets visant la réalisation de quatre unités complètes de vitrification des cendres volantes, respectivement signées en décembre 2019 et janvier 2020.

Europlasma Environmental Technologies Co., Ltd. est détenue intégralement par Europlasma sous la forme d'une WOFE[1]. Son objet est le développement et l'adaptation de la technologie plasma pour le marché chinois ainsi que la recherche dans de nouveaux domaines d'application. Dans ce cadre, la société produira et commercialisera à terme un ensemble complet de solutions basées sur des systèmes plasma à haute énergie, des unités clés en main pour le traitement des polluants ou encore des services de conseil et d'ingénierie.

De plus, la constitution d'Europlasma Environmental Technologies confère à Europlasma un accès privilégié à de nouvelles ressources industrielles et universitaires. Ainsi, la création d'un centre de recherche et de prototypage industriel sino-français, prévu dans l'accord de coopération avec la ville de LaiXi, composé notamment de scientifiques de l'Université Tsinghuade, de l'Université Hangzhou Danzi et d'experts d'Europlasma, fonde le nouveau positionnement d'Europlasma, fournisseur de technologies et d'expertises en matière de traitement efficient de déchets compliqués.

Ce déploiement en Chine illustre la nouvelle orientation stratégique d'Europlasma, présentée en novembre 2019, qui se traduit par une évolution radicale du modèle économique avec une politique commerciale fondée sur la vente de technologie et le partage des bénéfices induits, dans un cadre financier pragmatique visant à rationaliser les investissements et à faire financer les développements.

Un marché adressable de 600 incinérateurs au niveau national et des perspectives de développement commercial avant la fin 2020

La Chine devient un marché privilégié pour Europlasma, les enjeux économiques et environnementaux y étant considérables. Avec le lancement du projet « Ville sans déchets », l'impulsion initiée par les autorités chinoises a été élargie à l'ensemble des activités domestiques, urbaines et industrielles, participant au projet global « Beautiful China » initié par le Conseil d'État en 2018. Durant les six mois qu'a duré la prospection, préalable à l'établissement aujourd'hui effectif de la filiale en Chine, le Groupe Europlasma a pu mesurer en pratique les débouchés offerts par ses technologies, ainsi que la réceptivité des partenaires potentiels (industriels, universitaires et financiers).

Dans ce contexte, Europlasma ambitionne de devenir une référence nationale en matière de traitement des cendres volantes, avec, à terme, la possibilité d'équiper nombre des 600 incinérateurs que compte le territoire. Ainsi la livraison, dans un délai maximum de 18 mois, des unités de vitrification des cendres volantes figurant dans la lettre d'intention signée en janvier 2020, marquera la première réalisation industrielle d'envergure dans le pays.

Fort des premiers succès de sa technologie de pointe et du soutien des autorités chinoises, Europlasma entend poursuivre l'étude des collaborations et des perspectives commerciales déjà identifiées dans des domaines aussi divers que la métallurgie, la valorisation des déchets plastiques et électroniques, la destruction de polluants organiques persistants d'origine agricole ou la dépollution de boues contaminées par l'industrie pétrolière.

Ainsi, différents projets déjà à l'étude pourraient aboutir rapidement à de nouveaux accords concernant des applications plasma à la métallurgie de l'aluminium notamment avec les provinces du Guanxi et du Jianxi. Les discussions portent sur la livraison, dès 2021, d'un process industriel de recyclage de ces déchets.

Une Direction générale constituée d'experts de la transition écologique

Pour mener à bien ce développement international, la filiale chinoise sera dirigée par un binôme de spécialistes : Pascal Gilbert, expert reconnu dans les domaines de l'énergie et de l'environnement, et Xiaoming ZHENG, spécialiste de la transition écologique chinoise.

Xiaoming ZHENG, Directeur général Adjoint d'Europlasma Environmental Technologies Co., Ltd., commente : « L'établissement d'Europlasma en Chine s'inscrit parfaitement dans la vision des autorités chinoises, consistant à positionner le pays comme un des futurs leaders mondiaux du développement durable, en adoptant des technologies respectueuses de l'environnement. Depuis cinq ans, la législation a créé le cadre permettant de maîtriser les causes et les conséquences de pollutions.

Cette situation crée des conditions extrêmement favorables pour des sociétés comme Europlasma disposant de technologies de rupture, capables d'annihiler la dangerosité de matériaux indésirables et de valoriser des déchets jusque-là remis en décharge. Il faut être conscient que ce virage écoresponsable crée par ailleurs un espace important pour une nouvelle économie du déchet dans laquelle de nombreux fonds, privés et public, sont prêts à investir. »

Pascal Gilbert, Directeur général d'Europlasma Environmental Technologies Co., Ltd., déclare : « Avec l'arrivée au pouvoir du Président Xi Jinping en 2012, la Chine a pris un tournant décisif en inscrivant le rétablissement de la qualité de l'eau et de l'air en tête des priorités du gouvernement. Dans un pays jusque-là essentiellement préoccupé par un développement industriel rapide, cette décision constitue une inflexion stratégique majeure, dont la pérennité ne fait aucun doute, et dont les effets se concrétisent aujourd'hui dans l'ensemble du tissu économique et législatif chinois. Sous cette impulsion, et depuis 2016, la prise en compte des impacts environnementaux des activités industrielles fait l'objet de nouvelles lois établies sous l'égide des plus hautes instances étatiques : National People Committee, State Council, etc. La dernière loi publiée le 29 avril de cette année interdisant et pénalisant l'enfouissement des matières dangereuse est, à ce titre, emblématique.

Au-delà d'un marché chinois extrêmement attractif, le soutien avéré des autorités chinoises nous permet d'ores-et-déjà d'accéder à des ressources industrielles et universitaires cruciales pour pouvoir mener à bien le développement de nos futures solutions de dépollution et de valorisation à des coûts maîtrisés. C'est un atout essentiel compte tenu des collaborations et des perspectives commerciales déjà identifiées qui profiteront à notre offre internationale.

Pour le seul marché des incinérateurs, l'équipement d'un site industriel en solution plasma se compte en millions d'euros. Or, sur l'ensemble du territoire chinois, il existe des milliers de sites de types et tailles variables, où notre technologie pourrait avoir un rôle majeur à jouer dans le grand projet national de dépollution.

Aujourd'hui nous sommes extrêmement fiers d'avoir pu mener à son terme, dans un contexte sanitaire rendant impossible les déplacements entre la Chine et l'Europe depuis maintenant le début de l'année, à la fois la création de la filiale chinoise et l'acculturation technique par les équipes sur les deux continents. »

_____________

Pascal Gilbert - Directeur général d'Europlasma Environmental Technologies Co., Ltd. et Administrateur du Groupe Europlasma - 62 ans, de nationalité française, de formation ingénieur (« SupAéro » et « Navale »), a débuté sa carrière au Ministère de La Défense en tant que spécialiste des systèmes d'armes embarqués avant de rejoindre le Groupe PSA où il est nommé Directeur de l'Ingénierie des Chaînes de Traction. En 2005, il est nommé PDG de la société D2T, spécialisée dans l'ingénierie des moteurs thermiques et des moyens d'essais, pour le compte de l'Institut Français du Pétrole. En 2008, il devient Directeur Général en charge des activités internationales du Groupe SEGULA, puis Directeur Général de Litwin SA (construction d'installations industrielles « clefs en mains » dans les domaines de l'énergie, de la chimie, du pétrole et du gaz). En 2013, il crée sa propre structure de conseil, spécialisée dans le redressement et le développement à l'internationale de PME travaillant dans les domaines de l'énergie et de l'environnement. Il rejoint le Groupe Europlasma en tant qu'administrateur indépendant en juin 2019.

Xiaoming ZHENG - Directeur général adjoint d'Europlasma Environmental Technologies Co., Ltd. - 57 ans, de nationalité chinoise, ingénieur chimiste diplômé des Université de Nanjing et de Hangzhou, il débute dans l'analyse in situ des produits pétroliers, puis se spécialise en synthèse organique pour le compte de sociétés d'État. Maître de conférences au Nanjing Institute of Technology jusqu'en 1993, il quitte la fonction publique pour intégrer une filiale du groupe Unilever (Wall's China Co., Ltd) où il est nommé « National Brand Manager » en 1997. En 2003, il termine un MBA à l'Université de British Columbia à Vancouver et prend la Direction Générale de la Shanghai Shuaijun Co., Ltd, société spécialisée dans le développement des technologies basées sur la géothermie, où il exercera jusqu'en 2015. Il cofonde alors la Jiangsu Environmental Protection Technology Co., Ltd, société spécialisée dans l'efficacité énergétique des bâtiments, où il exerce en tant que Directeur Général Adjoint jusqu'à ce jour.

