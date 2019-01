EUROPLASMA: Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2018

Communiqué de presse ? Bordeaux, le 4 janvier 2019

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Kepler Cheuvreux

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EUROPLASMA à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 324 000 titres

- 4 956,01 EUR en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 249 819 titres

- 10 172,49 EUR en espèces

A propos d'EUROPLASMA

Au c?ur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangePoint sur reux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0000044810-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations: www.europlasma.com.°

Contact actionnaires

Anne BORDERES - Chargée de communication

Tel: + 33 (0) 556 497 000

contactbourse@europlasma.com

Contact presse :

Luc PERINET MARQUET - LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS

Tel : +33 (0)1 44 50 40 35 - lperinet@lpm-corporate.com