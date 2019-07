EUROPLASMA

EUROPLASMA: CONVERSION D'OCABSA PAR ZIGI CAPITAL POUR UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE 2 MILLIONS D'EUROS



19-Juil-2019 / 08:00 CET/CEST

Communiqué de presse ? Morcenx, le 19 juillet 2019 CONVERSION D'OCABSA PAR ZIGI CAPITAL POUR UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE 2 MILLIONS D'EUROS Ainsi qu'indiqué dans le communiqué de presse publié par la société Europlasma SA (« Europlasma ») le 24 juin 2019, la société Zigi Capital S.A. (« Zigi Capital ») a souscrit 200 obligations convertibles en actions ordinaires d'Europlasma (les « OCA ») auxquelles étaient attachés 40.000.000 bons de souscription d'actions ordinaires Europlasma (les « BSA »). Les modalités des OCA et des BSA sont décrites dans le communiqué de presse d'Europlasma du 24 juin 2019. Zigi Capital a, ce jour, converti la totalité des OCA et a ainsi souscrit à 20.000.000 actions nouvelles au titre de la conversion des OCA et 17.183.225 actions nouvelles complémentaires au titre du paiement de l'indemnité contractuelle. A l'issue de cette conversion, Zigi Capital détient ainsi 37.183.225 actions, représentant environ 10% du capital social d'Europlasma. A propos d'EUROPLASMA Au c?ur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0000044810-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations: www.europlasma.com.° A propos de Zigi Capital Société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de 31.000 euros, dont le siège social est situé 11 avenue de la Porte Neuve, 2227 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B214162. Zigi Capital est, à la date du présent communiqué de presse, détenue à hauteur de 50% par Monsieur Alexandre-Henri Lacarré et à hauteur de 50% par Monsieur Jérôme Garnache-Creuillot. Contact actionnaires : Anne BORDERES - Europlasma - contactbourse@europlasma.com - 05 56 49 7 0 00 Relations médias : Marie-Caroline Garnier - mc.garnier@corpcom.fr - 06 22 86 39 17 Fichier PDF dépôt réglementaire



Titre du document : Conversion d'OCABSA par Zigi Capital pour un montant nominal total de 2 millions d'euros

