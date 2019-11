EUROPLASMA

EUROPLASMA: Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 novembre 2019



08-Nov-2019 / 17:36 CET/CEST

Communiqué de presse ? Bordeaux, le 8 novembre 2019 Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 novembre 2019 Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à cette assemblée EUROPLASMA informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale ordinaire se tiendra le vendredi 29 novembre 2019, à 11 heures à Pessac (33), Cité de la Photonique, 3-5 allée des Lumières, Bâtiment Sirah (salle Emeraude). L'avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales obligatoires (BALO) du 25 octobre 2019 (www.journal-officiel.gouv.fr/bal), au bulletin n°128 (référence 1904655). Il contient notamment l'ordre du jour détaillé, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Un avis de convocation modificatif a été publié au Bulletin des Annonces Légales obligatoires du 8 novembre 2019 (www.journal-officiel.gouv.fr/bal), au bulletin n°134 (référence 1904787). Ces avis ainsi que l'ensemble de la documentation concernant l'Assemblée peuvent être également consultés sur le site internet de la Société dans l'espace actionnaires et ont et seront, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables : tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société à Zon e Artisanale de Cantegrit Est 40110 Morcenx, France; et adressés aux actionnaires par Caceis Corporate Trust - Services Assemblées Générales, 14 rue Rouget de Lisle 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 09 à la réception de leur demande. Précisions sur les modalités de participation à l'assemblée générale : L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 27 novembre 2019 à zéro heure de Paris. Pour les actionnaires détenant des titres au porteur, leur intermédiaire habilité devra leur fournir une « attestation de participation ». Cette attestation devra être jointe au formulaire de vote à distance ou de procuration. L'attestation de participation pourra se substituer à la carte d'admission pour les actionnaires souhaitant être physiquement présents à l'Assemblée Générale. La date limite de prise en compte des votes par correspondance est fixée au 26 novembre 2019, à zéro heure, heure de Paris. A propos d'EUROPLASMA Au c?ur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0000044810-ALEUP/LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com Contact : Anne BORDERES - Responsable Communication - contactbourse@europlasma.com - 05 56 49 7 0 00 Fichier PDF dépôt réglementaire



