EUROPLASMA: Point sur les perpectives de financement

Communiqué de presse ? Bordeaux, le 7 décembre 2018 Point sur les perspectives de financement Comme indiqué lors des précédents communiqués, le groupe Europlasma et son management poursuivent très activement l'objectif de réaliser une augmentation de capital permettant l'entrée d'un actionnaire de référence et ainsi d'assurer la continuité de son exploitation. Comme cela était précisé, les besoins du Groupe requièrent une concrétisation d'ici la fin de l'année de l'apport de moyens financiers afin notamment de : - Financer son besoin en fonds de roulement et faire face à ses échéances financières, parmi lesquelles le remboursement d'un emprunt obligataire de 6mEUR courant décembre, - Poursuivre et achever le plan d'optimisation (5mEUR) qui permettra à CHO Morcenx d'atteindre sa capacité de production nominale, - Permettre le bouclage du financement par CHO Power du projet CHO Tiper, bien que les dates de validité des engagements des prêteurs (ADEME, BEI) soient maintenant dépassées, ces dossiers feront l'objet d'une nouvelle présentation, - Financer l'investissement du Four bis d'Inertam (3mEUR), afin d'augmenter sa capacité de production et de pérenniser sa rentabilité. Dans un contexte boursier et un environnement économique instables, et compte-tenu de la durée des due diligences, les discussions en cours avec les investisseurs susceptibles de souscrire à une augmentation de capital tardent à aboutir et les possibilités de concrétiser ce financement avant la fin de l'année apparaissent dorénavant infimes. Aussi, le Groupe et son management étudient donc d'autres moyens de restructuration et réorganisation capitalistique et financière, dont la cession d'actifs, avec pour objectif prioritaire d'assurer l'avenir de toutes les activités développées par Europlasma. A propos d'EUROPLASMA Au c?ur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangePoint sur reux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0000044810-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations: www.europlasma.com.° Contact actionnaires Anne BORDERES - Chargée de communication Tel: + 33 (0) 556 497 000 contactbourse@europlasma.com Contact presse : Luc PERINET MARQUET - LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS Tel : +33 (0)1 44 50 40 35 - lperinet@lpm-corporate.com Fichier PDF dépôt réglementaire



