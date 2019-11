EUROPLASMA: RENFORCEMENT DE L'ÉQUIPE DIRIGEANTE ET FINALISATION DE LA NOUVELLE ORGANISATION

EUROPLASMA

Communiqué de presse ? Bordeaux, le 14 novembre 2019 RENFORCEMENT DE L'ÉQUIPE DIRIGEANTE

ET FINALISATION DE LA NOUVELLE ORGANISATION Europlasma annonce ce jour le recrutement de Thierry Prévost au poste de Directeur Technique du Groupe. Cette arrivée vient compléter la nomination récente d'Olivier Pla en qualité de Directeur Général Adjoint. De plus, la proposition de nomination d'Hugo Brugière en qualité d'Administrateur[1] permettra de finaliser la constitution du Conseil d'Administration, composé Jérôme Garnache?Creuillot, Laurent Collet-Billon et Pascal Gilbert. Cette reconfiguration de la Gouvernance permettra de mener à bien la stratégie d'Europlasma. Mis en ?uvre depuis août 2019 sous la direction de Jérôme Garnache?Creuillot, le projet industriel a pour objectif de faire d'Europlasma un acteur de référence de la dépollution dans le monde, capable d'éliminer l'amiante, de valoriser des déchets compliqués, de limiter les émissions industrielles de CO2 ou autres gaz toxiques, de traiter des déchets dangereux tels que les cendres d'incinérateurs ou encore de réduire les volumes de stockage de déchets non conventionnels. Thierry Prévost rejoint le Groupe au poste de Directeur Technique. Ingénieur de formation en Génie Chimique et Sciences et Technologies Nucléaires (Conservatoire National des Arts et Métiers), Thierry Prévost a passé 28 ans dans le Groupe Orano (ex Areva). Expert internationalement reconnu dans le domaine du traitement des effluents et du conditionnement des déchets, il a dirigé plusieurs projets de dépollution notamment sur le site de Fukushima au Japon. Au sein d'Europlasma, il a pour mission de piloter et de mettre en ?uvre les projets et la R&D du Groupe afin de soutenir l'activité industrielle. Thierry Prevost vient renforcer la Direction opérationnelle du Groupe, constituée d'experts pluridisciplinaires et composée de : Jérôme Garnache?Creuillot est Président-Directeur Général depuis juin 2019. Spécialiste et conseil en financement des collectivités et infrastructures, auparavant Directeur Général Adjoint de la société de crédit foncier, puis Directeur Général délégué d'un professionnel des services d'investissement où il a développé les activités obligataires. Olivier Pla, occupe le poste de Directeur Général Adjoint du Groupe depuis août 2019 (cf communiqué du 1er août 2019). Olivier Pla dispose d'une expérience managériale de plus de 25 ans au sein du Groupe Orano (ex Areva). Olivier Pla est notamment en charge de la direction des opérations et du développement de l'activité commerciale. Nausicaa Brun, Secrétaire Générale, présente dans le Groupe depuis mars 2015 et avocate au Barreau de Paris. Nausicaa est notamment en charge de la gestion des sujets contractuels et stratégiques compte-tenu des alliances internationales déjà conclues ou en cours de discussion. Sonia Marec, Directrice Financière du Groupe. Experte comptable, elle a commencé sa carrière chez Sanofi Withrop, puis a évolué pendant plus de 20 ans aussi bien à des postes de manager et Directrice financière en entreprises que dans des cabinets d'audit. Elle est en charge du pilotage de la rentabilité et de la solvabilité du Groupe. Le Groupe renforce également sa Gouvernance avec la proposition de nomination d'Hugo Brugière au poste d'Administrateur. Diplômé de l'IEP Paris et de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, Hugo Brugière est Président-Directeur Général de la société Cybergun et apportera son expertise dans la mise en ?uvre de plan de retournement, l'ingénierie financière et le pilotage de sociétés cotées en Bourse. Le Conseil d'Administration, présidé par Jérôme Garnache?Creuillot, s'est également renforcé avec l'arrivée de : Laurent Collet-Billon - Administrateur indépendant - Délégué général pour l'armement de 2008 à 2017, il a occupé de nombreux postes à responsabilités au sein du ministère des Armées. Il a été conseiller du Président-Directeur général d'Alcatel-Lucent de 2006 à 2008 et membre du Conseil d'Administration de Thales de 2014 à 2017. Il exerce aujourd'hui des activités de conseil et apporte au Groupe sa parfaite connaissance des technologies de pointe développées pour le secteur de l'armement qui offre de nombreux débouchés potentiels. Il aura notamment en charge au sein du Conseil de travailler sur de nouveaux axes de développement autour des déchets complexes. Pascal Gilbert - Administrateur indépendant - Il a débuté sa carrière au Ministère de La Défense avant de rejoindre le Groupe PSA où il est nommé Directeur de l'Ingénierie des Chaînes de Traction. Il a depuis occupé plusieurs postes de Directeur Général dans des entreprises industrielles dans le domaine de l'énergie (D2T, Groupe Segula, Litwin). Pascal Gilbert est un spécialiste de la gazéification et un expert reconnu de l'écosystème pétrolier mondial, il permet au Conseil d'étudier le potentiel de ces marchés clés et notamment d'appuyer la direction sur les décisions à prendre concernant cette activité actuelle du groupe EUROPLASMA. Commentant cette nouvelle organisation, Jérôme Garnache?Creuillot, Président-Directeur Général d'Europlasma, déclare : « En seulement quelques mois, nous avons réuni une équipe dirigeante composée d'experts aux qualités complémentaires, qui vont amener leur vision et leur forte expérience sectorielle. Leurs compétences vont nous permettre de nous développer et de nous renforcer sur nos marchés clés. Nous sommes tous convaincus que la technologie de pointe d'Europlasma possède un potentiel considérable et que notre Groupe doit devenir un acteur majeur du développement durable et de l'économie circulaire. Nous sommes prêts à déployer notre plan stratégique, fort de nos atouts et des partenariats dont certains sont en cours de mise en ?uvre et feront l'objet de prochaines annonces. » A propos d'EUROPLASMA Au c?ur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0000044810-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations : www.europlasma.com. 