EUROPLASMA : convoque une assemblée générale le 31 août

Europlasma a informé ses actionnaires qu'une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le lundi 31 août 2020, à 14 heures à Pessac (33), Cité de la Photonique, 3-5 allée des Lumières, Bâtiment Sirah. Pourront participer à cette Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 27 août 2020 à zéro heure heure de Paris.le Conseil d'administration invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président plutôt qu'une présence physique.La date limite de prise en compte des votes par correspondance est fixée au 28 août 2020, à zéro heure, heure de Paris.