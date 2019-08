EUROPLASMA: renforcement de la participation de Zigi Capital S.A. au capital

EUROPLASMA

Communiqué de presse ? Bordeaux, le 8 août 2019 Renforcement de la parti ci pation de Zigi Capital S.A. au capital Ainsi qu'indiqué dans le communiqué de presse publié par la société Europlasma SA (« Europlasma ») le 24 juin 2019, la société Zigi Capital S.A. (« Zigi Capital ») a souscrit à 46.478.821 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital d'un montant de 4.647.882,10 euros réalisée par voie de compensation avec une créance acquise par Zigi Capital auprès de certains créanciers obligataires d'Europlasma. Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation des sociétés du Groupe validé par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan par décision du 2 août dernier. A l'issue de cette augmentation de capital, Zigi Capital détient ainsi 83.662.046 actions, représentant environ 20% du capital social d'Europlasma. Zigi Capital devient l'actionnaire de référence d'Europlasma stabilisant ainsi l'actionnariat d'Europlasma et sa gouvernance. A propos d'EUROPLASMA Au c?ur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH(TM), (FR0000044810-ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations: www.europlasma.com.° A propos de Zigi Capital Société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de 31.000 euros, dont le siège social est situé 11 avenue de la Porte Neuve, 2227 Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B214162. Zigi Capital est, à la date du présent communiqué de presse, détenue à hauteur de 50% par Monsieur Alexandre-Henri Lacarré et à hauteur de 50% par Monsieur Jérôme Garnache-Creuillot. Conctact actionnaires : Anne BORDERES - Europlasma - contactbourse@europlasma.com - 05 56 49 7 0 00 Fichier PDF dépôt réglementaire



