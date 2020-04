EUROPLASMA : tiendra son assemblée générale extraordinaire du 27 avril à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus et de lutte contre sa propagation, le Conseil d'administration d'Europlasma a décidé de tenir l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril 2020 à huis clos. Compte tenu de la situation particulière, la société accepte de recevoir et de traiter, dans la mesure du possible, les questions écrites des actionnaires afférentes à cette Assemblée Générale Extraordinaire jusqu'au 24 avril 2020 midi. Par ailleurs, les actionnaires auront la possibilité de suivre l'Assemblée Générale Extraordinaire par audioconférence.Au regard des modalités particulières de tenue de l'assemblée générale à huis-clos, les actionnaires n'auront pas la possibilité de proposer des résolutions nouvelles pendant l'assemblée générale.