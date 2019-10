Europlasma : Résultats annuels 2018

Communiqué de presse  Bordeaux, le 21/10/2019 Résultats annuels 2018 Europlasma SA, spécialisée dans la conception et l'exploitation de solutions plasma destinées la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux , annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 21 octobre 2019 et audités par le collège des Commissaires aux Comptes.

Un chiffre d'affaires de 11,3 M€, en repli de 14% du fait d'un effet de base défavorable (fin d'un contrat en 2018) et d'un changement de périmètre d'intégration. En éliminant ces deux éléments, le reste de l'activité est en légère progression de 0,7 M€ ; Un Ebitda de -8,7 M€, en amélioration de 5,4 M€ sur l'exercice, le dénouement du contrat EPC ayant eu pour conséquence la sortie de CHO Morcenx avant sa réintégration, la sortie ayant engendrée un profit de 7,7 M€ présenté dans l'EBITDA conformément aux présentations antérieures ; Un résultat opérationnel de -56,1 M€, intégrant 32,4 M€ d'amortissements et provisions et 10,6 M€ de charges non courantes.

A cette occasion, Jérôme Garnache-Creuillot,Président-Directeur Général d'Europlasma depuis le 18 juin dernier, déclare : Les comptes 2018 sont avant tout le reflet d'une situation opérationnelle qui s'est dégradée jusqu'au début de l'année 2019 et de la nécessité de déterminer la juste-valeur de nos actifs et de leur potentiel. Aujourd'hui, nous sommes forts d'une technologie de pointe répondant plus que jamais aux enjeux mondiaux du développement durable et de l'économie circulaire, d'un potentiel de déploiement commercial renforcé par des partenariats prometteurs, à l'image de celui annoncé avec Orano Cycle et d'autres en voie de finalisation, d'une équipe en place totalement focalisée sur l'optimisation de nos procédés industriels et d'une situation financière en cours d'assainissement avec le soutien d'un partenaire financier engagé à nos côtés. Nous devrions, au cours des prochains mois, pouvoir démontrer le potentiel d'Europlasma pour les prochaines années. » 1 / 15 Europlasma - Résultats consolidés au 31 décembre 2018

Activité Au niveau corporate Augmentation de capital de la filiale CHO Power qui est devenue propriétaire à 100% de CHO Morcenx Afin d'aligner leurs intérêts, Europlasma et le fonds Gottex Real Asset Fund (ci-après « GRAF »), propriétaire jusqu'alors de 65% de CHO Morcenx, ont signé le 29 mars 2018 un ensemble d'accords aux termes desquels GRAF a procédé à une réduction de 20,2 M€ de la dette de CHO Morcenx et a apporté ses titres CHO Morcenx à CHO Power. GRAF détient désormais 19,99% de CHO Power, qui détient depuis l'opération de recapitalisation 100% de CHO Morcenx. Financement obligataire flexible Europlasma a conclu le 9 février 2018 avec le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOS), un contrat de financement par Bons d'Emissions d'Obligations Convertibles en Actions (« BEOCA »). L'exercice de ces BEOCA et l'émission des Obligations Convertibles en Actions (« OCA ») correspondantes ont permis à la Société d'encaisser 14 M€ sur l'exercice 2018. Augmentations de capital associées Au 31 décembre 2018, 1 432 OCA ont été converties en actions donnant lieu à l'émission de 130 157 064 actions nouvelles ordinaires (dont 19.046.429 au titre de compensation). Renouvellement de certification Qualité En mai 2018, Europlasma et CHO Power ont obtenu le renouvellement de la certification ISO 9001 version 2015. Cette nouvelle version constitue une évolution significative de la certification. Elle impose à l'entreprise d'évaluer son contexte c'est-à-dire d'identifier les enjeux internes ou externes en lien avec la stratégie et les performances afin de prendre en compte en continu les changements. Changement de périmètre de consolidation CHO Morcenx SAS, antérieurement mis en équivalence dans le cadre de l'établissement des comptes consolidés, est consolidée par intégration globale depuis le 1er avril 2018. Le résultat net part du Groupe des comptes s'en trouve dégradé d'un montant net négatif de -8,1 M€. Au niveau industriel Le contrat signé en novembre 2016 par Europlasma pour la fourniture d'un système plasma fonctionnant à l'oxygène, destiné aux seuls déchets moyennement actifs, a été mis en service avec succès durant le second semestre 2018. Le prototype est opérationnel sur des matériaux modèles non radioactifs. Le plan d'optimisation de la centrale CHO Morcenx n'a été que partiellement mis en œuvre. Certains travaux envisagés sur l'usine n'ont pu aboutir sur l'exercice 2018. Concernant Inertam, les quatre dépoussiéreuses ont été opérationnelles au deuxième trimestre et l'installation de la centrale d'aspiration a été réalisée au cours du second semestre. Cela a permis d'abaisser le taux d'empoussièrement de la zone confinée, mais la performance de ce système ne s'est pas montrée suffisante pour permettre d'améliorer de façon sensible la disponibilité opérationnelle de l'installation sur l'exercice 2018. Le projet relatif à l'installation d'un four de rechange a été réactivé en juin 2018. En particulier, il a été procédé à l'achat des réfractaires nécessaires à ce four en cours de conception, dont la mise en service était envisagée pour le début 2019. Le projet a été reporté suite au manque de financement. 2 / 15 Europlasma - Résultats consolidés au 31 décembre 2018

Au niveau financier Procédure d'alerte Le 23 octobre 2018, les commissaires aux comptes du Groupe Europlasma ont initié une procédure d'alerte sur la situation du Groupe et sur le risque de remise en cause du principe de continuité d'exploitation. S'en est suivie la procédure de redressement telle que précisée ci-dessous (cf Evènements significatifs post-clôture- Perspectives) Résultats Le résultat 2018 résulte (i) des activités de production non optimales sur les différents sites au vu des arrêts et reports de fonctionnement, (ii) des dotations exceptionnelles sur les immobilisations corporelles et incorporelles des installations et bâtiments de CHO Morcenx ; (iii) de la comptabilisation d'un surplus de stock de déchets amiantés non traités et non recensés au cours des exercices antérieurs chez Inertam; (iv) d'un résultat financier en forte dégradation et (v) des écritures liées à l'intégration de CHO Morcenx de façon globale. Cela étant précisé, les principaux impacts financiers de l'exercice 2018 sont liés : A un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 1,8 M€ par rapport à 2017, principalement impacté par des usines ne produisant pas à la capacité attendue et à l'impact du changement de périmètre de l'intégration globale de CHO Morcenx ;

Aux dotations aux amortissements et dépréciations nettes consolidées relatives à l'actif industriel de CHO Morcenx et aux bâtiments de la SC Immobilière de Gazéification (SCIG) pour un total de 31,4 M€. Le montant net des immobilisations corporelles à la clôture de l'exercice est principalement composé des installations techniques et de réfractaires d'Inertam; ainsi que des moteurs de l'usine CHO Morcenx ;

A l'intégration de CHO Morcenx qui génère une perte nette de 8,1 M€ ;

A la constatation d'un surplus de stock de déchets amiantés non traités et non recensés au cours des exercices antérieurs, entrainant la comptabilisation d'une charge non récurrente de 2,2 M€ au 31 décembre 2018 sur l'entité Inertam et au niveau des comptes consolidés du Groupe Europlasma. Pour rappel, en 2018, la rentabilité économique du Groupe Europlasma n'avait été envisagée par la Direction, qu'avec l'atteinte des objectifs de performance attendus des améliorations et optimisations identifiées à cette époque. Au vu de ces éléments, les chiffres consolidés clés de l'exercice 2018 sont : Un chiffre d'affaires de 11,3 M€, en diminution de 14% par rapport à 2017, qui enregistre principalement les effets de la fin du contrat EPC (Engineering Procurement Construction)* de la centrale CHO Morcenx en 2018, et du changement de périmètre avec l'intégration globale de CHO Morcenx SAS à compter du 1 er avril 2018 (et donc l'annulation du CA réalisé avec CHO Morcenx) ;

avril 2018 (et donc l'annulation du CA réalisé avec CHO Morcenx) ; Un financement qui reste stable, ayant nécessité un apport de 14 M€ pour l'exercice 2018 (14,3 M€ en 2017) ;

Un résultat opérationnel de -56,1 M€ (versus -14,1 M€ en 2017), principalement généré par la dépréciation complète de la valeur de l'actif industriel de CHO Morcenx et des bâtiments de la SCIG. Ceci a été comptabilisé après réalisation d'un test de valeur répondant à la stricte application des normes IFRS, compte tenu des rendements actuellement inférieurs aux standards de production, à la révision à la baisse des capacités de production de l'usine en 2018 et dans l'attente de la mise en œuvre du plan d'optimisation initié ;

-56,1 M€ (versus -14,1 M€ en 2017), principalement généré par la dépréciation complète de la valeur de l'actif industriel de CHO Morcenx et des bâtiments de la SCIG. Ceci a été comptabilisé après réalisation d'un test de valeur répondant à la stricte application des normes IFRS, compte tenu des rendements actuellement inférieurs aux standards de production, à la révision à la baisse des capacités de production de l'usine en 2018 et dans l'attente de la mise en œuvre du plan d'optimisation initié ; Une perte nette part du Groupe de -53,9 M€ (-21,8 M€ en 2017). 3 / 15 Europlasma - Résultats consolidés au 31 décembre 2018

en K€ 31/12/2018 31/12/2017 Variation Chiffre d'affaires 11 295 13 134 -1 838 Autres produits d'exploitation 3 298 3 541 -243 Autres charges d'exploitation -27 610 -24 076 -3 534 Amortissements, dépréciations et provisions -32 446 -6 398 -26 047 Résultat opérationnel courant -45 463 -13 800 -31 663 Perte de valeur sur le Goodwill et les titres mis en équivalence Autres charges et produits opérationnels non récurrents 0 -656 656 -10 602 359 -10 961 Résultat opérationnel -56 065 -14 096 -41 968 EBITDA -8 700 -14 087 5 387 Résultat financier -3 384 -864 -2 520 Impôt sur les bénéfices -338 31 -369 Résultat net des sociétés intégrées -59 787 -14 930 -44 857 Quote-part de résultat des sociétés mises en -905 -6 908 6 003 équivalence Résultat net de la période -60 692 -21 838 -38 854 Intérêts minoritaires 6 807 5 6 802 Résultat net (part du Groupe) -53 885 -21 833 -32 052 Source : Comptes consolidés 2018 arrêtés par le Conseil d'Administration du 21 octobre 2019, audités et en cours de certification par le collège des commissaires aux comptes. Activité et chiffre d'affaires par entité Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 11,3 M€ en 2018, en diminution de 1,8 M€ (-14%) comparativement à 2017. Cette diminution s'explique principalement par le secteur Energies Renouvelables qui voit son chiffre d'affaires total s'établir à 2 195 K€, en diminution de 2 161 K€, notamment en raison de la fin du contrat EPC en 2018; par l'intégration globale de CHO Morcenx au 1er avril 2018 (et donc de l'annulation du chiffre d'affaires réalisé avec CHO Morcenx). Le secteur Solutions Plasma (Europlasma Industries) a généré un chiffre d'affaires de 0,6 M€, contre 0,9 M€ au 31 décembre 2017 (pro-forma).Ce chiffre d'affaires se compose principalement des revenus constatés sur le déroulement du contrat signé fin 2016 dans le secteur du nucléaire (332 K€) et des recettes dégagées à l'international pour un montant de 288 K€ (versus 112 K€ en 2017. Le chiffre d'affaires du secteur Traitement de l'Amiante (Inertam) a progressé en 2018 pour s'établir 8,4 M€ contre 7,4 M€ en 2017, porté par la facturation de prestations de services en hausse de +0,7 M€ au cours de l'exercice 2018.

La production d'Inertam au 1er semestre 2018 (2.189 tonnes traitées) est supérieure à celle enregistrée au 1er semestre 2017 (1.351 tonnes).

La production du second semestre (de 1.915 tonnes) a été pénalisée par un arrêt non programmé du four en juillet en raison d'un point chaud au niveau du carneau vertical.

Le cumul du tonnage traité en 2018 s'élève donc à 4.103 tonnes dont 669 tonnes démantelées, contre un cumul de 3.462 tonnes en 2017 (dont 530 tonnes démantelées). Les travaux sur les dépoussiéreuses et l'installation de la centrale d'aspiration réalisés au cours du second semestre 2018 ont ainsi permis d'abaisser le taux d'empoussièrement de la zone confinée, conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois la performance de ce système ne s'est pas montrée suffisante pour assurer la disponibilité opérationnelle de l'installation sur l'exercice 2018 telle que prévue initialement. 4 / 15 Europlasma - Résultats consolidés au 31 décembre 2018

Résultats et performance opérationnelle Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit -60,7 M€ (versus -21,8 M€ en 2017), et le résultat net part du Groupe s'établit à -53,9 M€ contre -21,8 M€ en 2017.

Cette variation du résultat net de l'ensemble consolidé résulte à la fois d'une dégradation du résultat opérationnel (variation négative de -41,9 M€), d'un accroissement des pertes financières (-2,5 M€ versus 2017) et de la diminution de la perte liée à la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence à hauteur de 6 M€. Le résultat opérationnel courant pour l'exercice 2018 ressort à -45,4 M€ contre une perte de -13,8 M€ au 31 décembre 2017. Cette dégradation correspond principalement aux dotations exceptionnelles sur les immobilisations corporelles et incorporelles des installations et bâtiments de CHO Morcenx. Les autres charges et produits opérationnels non courants, correspondant principalement à l'impact de l'intégration de CHO Morcenx selon la méthode d'intégration globale à la consolidation du Groupe et au constat du produit constaté d'avance sur le stock de déchets d'amiante, comptabilisés pour 10,6 M€ en 2018 (contre 0,36 M€ en 2017) engendrent un résultat opérationnel en forte diminution à -56,1 M€ contre -14 M€ en 2017. Le résultat financier négatif consolidé au 31 décembre 2018 de -3,3 M€ est principalement expliqué par la charge d'intérêt de l'emprunt GRAF concernant l'usine CHO Morcenx, (ii) la compensation en actions effectuée au profit du fonds EGHOS en raison d'un cours de bourse inférieur à la valeur nominale de l'action lors de la réalisation des opérations de financement et (iii) des intérêts liés à des obligations convertibles (OCPP*). Analyse par secteur: Dans le cadre de l'intégration globale de CHO Morcenx SAS dans le périmètre de consolidation, les changements suivants sont intervenus : CHO Morcenx SAS est intégrée au secteur des « Energies Renouvelables »

SCIG, anciennement dans le secteur « Solutions Plasma » a rejoint le secteur « Energies Renouvelables ». Il est fait ici référence à des éléments sectoriels pro-forma tenant compte de ces modifications. L'analyse des contributions des secteurs d'activité au résultat consolidé fait apparaitre des performances contrastées. Le résultat opérationnel du secteur Solutions Plasma est stable bien que négatif (-3,3 M€ en 2018), celui du secteur Traitement de l'Amiante en diminution équivalente à celle de 2017 (-22%) et celui du secteur Energies Renouvelables en forte diminution (-83%). Le secteur Solutions Plasma, qui porte l'intégralité des coûts Corporate, augmente légèrement sa perte opérationnelle. Celle-ci ressort à -3,2 M€ contre -3 M€ au 31 décembre 2017. L'EBITDA qui ressort à -3,2 M€, diminue également par rapport à celui dégagé lors de l'exercice précédent qui était de -2,6 M€. Le secteur Traitement de l'Amiante dégage une perte opérationnelle de -5,2 M€ au regard d'une perte de -4,2 M€ en 2017. Cette perte opérationnelle entraine une dégradation de l'EBITDA qui ressort à -2,6 M€ en 2018, tandis qu'il représentait -0,8 M€ à fin 2017. Le secteur Energies Renouvelables enregistre une légère diminution de son chiffre d'affaires de 21 K€ pour s'établir à 2,2 M€ en 2018 et une forte augmentation des dotations nettes aux amortissements et dépréciations pour -29,9 M€ correspondant aux dépréciations de l'actif sur la centrale CHO Morcenx contre -18,8 M€ en 2017. Ainsi, la perte opérationnelle de -25,9 M€ au 31 décembre 2017 s'accentue en 2018 pour atteindre -47,6 M€. L'EBITDA qui ressort à -2,7 M€ s'améliore comparativement à celui constaté à fin 2017 qui était à -14,3 M€, compte tenu du changement de périmètre de consolidation. 5 / 15 Europlasma - Résultats consolidés au 31 décembre 2018

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.