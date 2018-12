Europlasma : 'étudie d'autres moyens de restructuration'

10/12/2018 | 14:19

Europlasma indique que 'les discussions en cours avec les investisseurs susceptibles de souscrire à une augmentation de capital tardent à aboutir et les possibilités de concrétiser ce financement avant la fin de l'année apparaissent dorénavant infimes'.



Aussi, le groupe affirme étudier 'd'autres moyens de restructuration et réorganisation capitalistique et financière, dont la cession d'actifs, avec pour objectif prioritaire d'assurer l'avenir de toutes les activités développées par Europlasma'.



Comme indiqué lors des précédents communiqués, la société rappelle que ses besoins requièrent une concrétisation d'ici la fin de l'année de l'apport de moyens financiers afin notamment de financer son BFR et faire face à ses échéances financières.



