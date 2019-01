Europlasma : vers une assemblée générale

14/01/2019 | 08:15

Europlasma indique que son conseil d'administration s'est réuni ce vendredi, dans le cadre d'une procédure d'alerte initiée par ses commissaires aux comptes, afin de convoquer une assemblée générale ordinaire en vue de délibérer sur la situation de la société.



Des échanges sont intervenus avec les porteurs d'obligations de l'emprunt échu courant décembre et le représentant de la masse obligataire, mais un accord sur des modalités aménagées de remboursement de la dette obligataire n'a pu être trouvé.



Le conseil d'administration et le management 'se voient en conséquence dans l'obligation de mettre en oeuvre toutes mesures requises, y compris le cas échéant l'ouverture d'une procédure collective, en lien avec la juridiction consulaire compétente'.



