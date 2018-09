Europlasma : Orano comme partenaire

Europlasma a signé un accord-cadre de partenariat avec Orano (anciennement Areva) pour accélérer fortement le développement de son activité de valorisation des déchets dangereux. Europlasma et Orano disposent de technologies/savoir-faire complémentaires. En outre, Europlasma espère s’appuyer sur le réseau mondial d’Orano pour générer de nouvelles opportunités commerciales communes.

Europlasma rappelle avec raison aux observateurs que les difficultés rencontrées lors de sa longue marche vers les énergies vertes (activité CHO Power) ont accaparé l’agenda de la direction et ont été coûteuses en termes de ressources financières, et ce au détriment des traitements des déchets dangereux, actuellement la principale activité du groupe.

Le partenariat avec Orano vise clairement à rattraper le temps perdu. Pour rappel, Europlasma détient une activité génératrice de cash, Inertam, qui détruit les déchets amiantés, un procédé suscitant structurellement une forte demande. La rentabilité de cette dernière division a cependant souffert en raison de difficultés opérationnelles aggravés par une pénurie de capacité. Susceptible de fortement améliorer les performances opérationnelles et faire baisser les prix, l’investissement dans des fours de plus grande taille permettrait aussi d’adresser des clients plus importants.

Les ressources d’ingénierie d’Europlasma ont également été mobilisées dans le traitement de déchets faiblement radioactifs émis par les centrales nucléaires de ses clients, exploitant ainsi son savoir-faire en matière de torches à plasma. Le partenariat avec Orano contribuera à élargir ce marché potentiel

Si Orano est un géant, il cherche aussi de nouveaux relais de croissance pour renforcer son leadership dans le cycle de vie des matières nucléaires. Certes, un partenariat avec le minuscule Europlasma peut sembler quelque peu déséquilibré. Cependant ce dernier a toutefois apporté la preuve de son leadership technique récemment en Bulgarie. L’association du leadership technique de l’un et des positions dominantes de l’autre est très pertinente d’un point de vue commercial. Et au-delà des déchets radioactifs, il n’est pas déraisonnable pour Orano de s’appuyer sur les opportunités commerciales offertes par Europlasma et pour Europlasma d’être implicitement appuyé par un géant.

L’accord-cadre signé avec Orano intervient alors qu’un accord similaire avec ArcelorMittal reste à finaliser visant à contenir la pollution produite par les hauts fourneaux. Ces modèles de coopération sont complexes et donnent naturellement lieu à des calendriers distendus. Il s’agit néanmoins de signaux forts quant à l’expertise technique d’Europlasma.