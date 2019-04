AXA IM s'attend à un regain de volatilité sur les marchés actions européens

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En mars, faisant fi des signes de ralentissement économique, les marchés actions ont poursuivi leur progression, portés par des banques centrales redevenues accommodantes, et la forte baisse des taux longs, commente Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM. En Europe, la cohésion européenne dans la négociation avec le Royaume-Uni n'entame pas la conviction des investisseurs qu'un Brexit sans accord sera évité et se traduit par un renforcement de la livre sterling.Sur le mois, le DJ Eurostoxx dividendes réinvestis et le MSCI Europe abandonnent respectivement 1,39% et 2,03% principalement sous l'impulsion des secteurs à duration longue (consommation durable, immobilier, services aux collectivités, santé & technologie) qui profitent de la baisse des taux longs.A l'inverse les secteurs cycliques pâtissent du ralentissement de l'activité, le secteur financier étant qui plus est particulièrement pénalisé par l'aplatissement de la courbe des taux.Gilles Guibout estime qu'au cours des prochaines semaines, les marchés actions européens pourraient connaître un regain de volatilité au gré des publications trimestrielles et de l'évolution des négociations sur le Brexit.Au regard du niveau de la devise anglaise, il semble que les marchés n'intègrent absolument pas la possibilité d'une sortie sans accord, ce qui en soit pourrait provoquer une forte baisse si un tel scénario devait finalement se matérialiser, poursuit le professionnel.La forte hausse du premier trimestre laisse largement réduit le potentiel d'appréciation des marchés actions, qui, en l'absence d'amélioration des perspectives de croissance économique, ont surtout bénéficié de la baisse des taux.AXA IM continue d'être sélectif dans son choix de valeurs et privilégions les sociétés qui, selon lui, offrent un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, et qui devraient ainsi être en mesure de générer des résultats et des dividendes dans la durée.