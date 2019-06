Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ecofi Investissements lance le fonds Ecofi IA Responsable. Ce fonds actions zone Euro a pour objectif de gérer – grâce à l'intelligence artificielle – de très grandes quantités de données financières et extra-financières. Après une application en amont du filtre ISR d'Ecofi Investissements, la sélection des actions présentant un potentiel de surperformance se base sur un processus statistique de construction du portefeuille développé par la société Advestis.Partenaire d'Ecofi Investissements depuis plus de 5 ans, Advestis a obtenu le Label Fintech Innovante de Finance Innovation en 2016 pour le développement de ses techniques d'intelligence artificielle qui sont à la base de la gestion du fonds Ecofi IA Responsable.Le processus intègre des méthodes relevant de l'intelligence artificielle facilement interprétables.Ces méthodes reposent sur l'application d'algorithmes mathématiques combinant les performances ESG, les données de marché et les données fondamentales des valeurs composant l'indice EuroStoxx.