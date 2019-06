Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Financière de l’Echiquier (LFDE) enrichit sa gamme d’une solution qui investit dans les leaders européens de la croissance durable, Echiquier Alpha Major. Ce fonds long couvert appartient à une catégorie de placements qui vise à réduire le risque notamment par l’utilisation de stratégies de couverture.Compartiment de SICAV de droit français, éligible au PEA, il s'appuie sur la stratégie déployée par l'équipe de gestion d'Echiquier Major SRI Equity Growth, avec un niveau de risque plus faible, grâce à une stratégie de couverture simple, via des futures sur les indices Eurostoxx 50 et d'autres indices européens. Ainsi, l'exposition nette aux actions pourra varier de 0% à 40%." Cette nouvelle solution permet de s'exposer pour partie aux actions avec une volatilité réduite et de bénéficier de l'expertise ISR de La Financière de l'Echiquier " a déclaré Olivier de Berranger, Directeur de la Gestion d'actifs de LFDE.