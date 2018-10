Madeleine Mid Caps Euro : le nouveau FCP de Cholet Dupont AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cholet Dupont AM enrichit sa gamme avec le fonds " Madeleine Mid Caps Euro " ayant pour objectif d'investir dans les sociétés de capitalisations moyennes de la Zone Euro avec comme indice de référence (l'Eurostoxx Small Net Total Return). Le processus d'investissement vise à identifier, analyser et sélectionner des modèles économiques jugés créateurs de valeur dans une optique d'investissement de long-terme. La proximité avec le management des sociétés est au cœur du processus de validation du modèle économique."En effet, l'environnement macroéconomique, social et politique est source de complexité, de changements et d'opportunités sans précédent. Un processus d'investissement basé sur des thèmes d'investissement multiples et flexibles nous semble la stratégie idoine pour identifier les meilleures performances à moyen et long terme", a indiqué Cholet Dupont AM.Les thèmes peuvent se baser sur des facteurs fondamentaux très différents, tels qu'une évolution sociale et/ou technologique, des moteurs cycliques, des changements politiques ou macroéconomiques, ou encore des opportunités générées par l'offre et la demande.Madeleine Mid Caps Euro a été agrée en septembre 2017 et ses encours s'élèvent déjà à plus de 20 millions d'euros.