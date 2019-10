Euskaltel : dans le vert, un analyste passe à l'achat

04/10/2019 | 17:26

Le titre termine la journée en hausse à la Bourse de Madrid. <Barclays relève son conseil sur Euskaltel de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 8,5 à dix euros, voyant 'un risque-rendement orienté à la hausse' pour le titre de ce groupe de télécommunications espagnol.



Il s'attend à ce que la société stabilise sa base de clients, avec une compétition qui revient vers le service, la qualité et les prix après une sur-construction en fibre ces dernières années qui a réduit l'avantage concurrentiel d'Euskaltel sur ses principaux marchés.



'Par ailleurs, Euskaltel va s'étende au plan national, visant les 85% de l'Espagne qu'il ne sert pas encore, ce qui lui apportera un levier de croissance', ajoute le broker, qui attend sur cinq ans des croissances annuelles des revenus et de l'EBITDA de +3%/+4,5%.



