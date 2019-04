Eutelsat : Berenberg relève sa recommandation

12/04/2019 | 11:05

Berenberg relève sa recommandation sur Eutelstat, passant ainsi de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours ajusté légèrement de 18,3 à 19 euros sur le titre de l'opérateur français de satellites.



Selon le broker, 'la perception actuelle d'Eutelsat est qu'il fait face aux mêmes problèmes structurels que ses pairs cotés Intelsat et SES, mais sans la bande C excitante qui peut sauver la mise, une conclusion large qui crée un point d'entrée attractif'.



'Non seulement Eutelstat dispose d'une exposition d'applications et géographique différente de ses pairs -la laissant moins exposée aux 'choses vraiment mauvaises'- mais son accent mis sur la génération de cash-flow est un différenciateur clé', poursuit-il.



