EUTELSAT COMMUNICATIONS : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2019-20

Amélioration de la tendance de chiffre d’affaires des activités opérationnelles au deuxième trimestre

Niveau élevé de rentabilité avec une marge d’EBITDA de 78% à taux de change constant

Lancement d’EUTELSAT KONNECT et commande d’EUTELSAT 10B soutenant la stratégie de Connectivité

Tous les objectifs financiers sont confirmés pour l’année en cours et les années à venir

Génération de cash-flow élevée sécurisant le dividende Regulatory News: Le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications (Paris:ETL) (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL), s’est réuni hier sous la présidence de Dominique D’Hinnin et a arrêté les comptes semestriels au 31 décembre 2019. Informations financières clés 6 mois clos le 31/12/2018 6 mois clos le 31/12/2019 Variation Compte de résultat Chiffre d’affaires – M€ 658,1 636,6 -3,3% Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles – M€ 660,4 635,8 -3,7% Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles à périmètre et taux constants – M€ 658,7 626,1 -4,9% EBITDA1 - M€ 518,4 495,5 -4,4% Marge d’EBITDA - % 78,8 77,8 -1,0 pt Marge d’EBITDA à taux de change constant - % 78,8 77,9 -0,9 pt Résultat net attribuable au Groupe – M€ 150,4 140,7 -6,4% Structure financière Cash-flow libre discrétionnaire2 – M€ 225,3 107,9 -52,1% Cash-flow libre discrétionnaire selon la définition des objectifs financiers – M€ 236,1 104,5 -55,7% Dette nette - M€ 3 304,3 3 234,8 -69,5 M€ Dette Nette / EBITDA - X 3,1 3,2 +0,1 pt Carnet de commandes – Mds € 4,6 4,3 -5,7% Rodolphe Belmer, Directeur Général, a commenté : « Le chiffre d’affaires du premier semestre a été conforme à nos attentes, avec une amélioration de la tendance au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre et une stabilisation sur une base séquentielle. Malgré la baisse du chiffre d’affaires, nous avons maintenu un niveau de rentabilité parmi les meilleurs de l’industrie, avec une marge d’EBITDA de 78%. Ces derniers mois ont été marqués par plusieurs accomplissements pour développer nos relais de croissance : le lancement d’EUTELSAT KONNECT, qui apporte de la capacité sur l’Afrique et l’Europe et marque une étape importante dans notre stratégie de Connectivité et la commande d’EUTELSAT 10B avec des engagements fermes sur un tiers de la capacité HTS, soulignant la forte demande sur le marché de la mobilité. Le reste de l’année bénéficiera de plusieurs éléments favorables en termes de chiffre d’affaires, notamment la charge utile EGNOS sur EUTELSAT 5 West B et la capacité incrémentale sur EUTELSAT 7C, ce qui nous amène à réaffirmer notre objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice 2019-20. Tous les autres objectifs financiers sont également confirmés, notamment l’objectif de cash-flow libre discrétionnaire pour l’exercice 2021-22 permettant de couvrir largement le dividende. Par ailleurs, d’ici l’exercice 2022-23, l’essentiel de notre cycle de renouvellement de capacité satellitaire sera achevé, ce qui nous donnera une plus grande flexibilité pour soutenir la génération de cash-flow et la rémunération des actionnaires sur le long terme. » 1 Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements, dépréciation d’actifs et autres produits (charges) opérationnelles.

2 Flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation - Investissements « cash » - Intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d’intérêts reçus. Ce communiqué contient des chiffres provenant des Etats financiers consolidés semestriels. Les Etats financiers consolidés semestriels, établis selon le référentiel IFRS, ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes de la société, ont été revus par le Comité d’Audit le 12 février 2020 et arrêtés par le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications le 13 février 2020. L’EBITDA, la marge d’EBITDA, le ratio Dette Nette / EBITDA, les investissements Cash et le Cash-flow libre discrétionnaire sont des Indicateurs Alternatifs de Performance dont la définition et le calcul figurent en annexe 3 du présent communiqué. FAITS MARQUANTS Un chiffre d’affaires des activités opérationnelles en baisse de 4,9% en comparable par rapport à l’année précédente, avec une amélioration de la tendance au deuxième trimestre (-3,7%) par rapport au premier (-6,2%) et une stabilisation du chiffre d’affaires d’un trimestre sur l’autre. L’objectif de chiffre d’affaires est confirmé pour l’exercice 2019-20. Une rentabilité soutenue avec une marge d’EBITDA de 78% malgré la baisse du chiffre d’affaires. La poursuite des efforts visant à générer du cash-flow libre Cash-flow libre du premier semestre en ligne : le second semestre bénéficiera de la réduction sécurisée des intérêts payés de 64 millions d’euros et du produit de l’assurance d’EUTELSAT 5 West B

Lancement du programme d’économies de coûts « LEAP 2 » avec pour objectif de générer des économies de 20 à 25 millions d’euros d’ici l’exercice 2021-22

Objectif de cash-flow libre discrétionnaire d’environ 500 millions d’euros en juin 2022 confirmé Une rémunération substantielle des actionnaires avec un dividende de 1,27 euro par action versé au cours du premier semestre et le lancement du programme de rachat d’actions au second semestre. L’entrée en service du satellite EUTELSAT 7C qui apporte de la capacité incrémentale sur le marché dynamique d’Afrique subsaharienne. Des progrès sur les futurs leviers de croissance avec : Le lancement réussi d’EUTELSAT KONNECT qui apporte de la capacité incrémentale sur l’Afrique et l’Europe pour le Haut Débit Fixe et marque une première étape de notre stratégie de retour à la croissance ;

La commande d’EUTELSAT 10B avec des engagements fermes de capacité de Panasonic et Gogo sur un tiers de la capacité HTS, soulignant la forte demande sur le marché de la Mobilité ;

La pose des premiers jalons de notre stratégie IoT, qui ajoute un troisième levier à notre stratégie de Connectivité, avec la commande des premiers nanosatellites ELO et le déploiement du service clé en main IoT FIRST. ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES3 En millions d’euros 6 mois clos déc. 2018 6 mois clos déc. 2019 Variation Réelle Comparable4 Broadcast 394,4 389,4 -1,3% -1,6% Données & Vidéo Professionnelle 103,6 87,8 -15,3% -17,3% Services aux gouvernements 81,8 78,3 -4,3% -7,8% Haut Débit Fixe 40,5 39,1 -3,3% -4,4% Connectivité Mobile 40,0 41,2 +3,0% -0,6% Total Activités opérationnelles 660,4 635,8 -3,7% -4,9% Autres Revenus5 (2,3) 0,9 Ns Ns Total 658,1 636,6 -3,3% -4,7% Taux de change EUR/USD 1,16 1,11 3 Les contributions de chaque application au chiffre d’affaires sont calculées hors « Autres Revenus ».

4 A taux de change et périmètre constants. La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. du S1 2019-20 est converti au taux du S1 2018-19 ; ii) le chiffre d’affaires du S1 2018-19 est retraité de la contribution d’EUTELSAT 25B dont la cession a eu lieu en août 2018.

5 Les « Autres Revenus » incluent principalement certaines indemnités liées au règlement de litiges commerciaux, l’effet de couverture de change du chiffre d’affaires euros/dollars, la rémunération de services de conseil ou d’ingénierie fournis à des tiers, ainsi que des indemnités de fin de contrat. Le chiffre d’affaires total du premier semestre de l’exercice fiscal 2019-20 ressort à 637 millions d’euros, en baisse de 3,3% sur une base publiée et de 4,7% sur une base comparable. Le chiffre d’affaires des cinq activités opérationnelles (hors Autres Revenus) s’établit à 636 millions d’euros, en baisse de 4,9% sur une base comparable compte tenu d’un effet périmètre négatif à hauteur d’environ 0,3 point (effet de la cession de la participation d’Eutelsat dans le satellite EUTELSAT 25B en août 2018) et d’un effet de change positif d’environ 1,5 point. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre ressort à 319 millions d’euros, en baisse de 1,2% sur une base publiée et de 3,4% sur une base comparable. Le chiffre d’affaires des cinq activités opérationnelles s’établit à 319 millions d’euros, en baisse de 3,7% sur douze mois et en hausse de 0,4% par rapport au trimestre précèdent sur une base comparable. Sauf indication contraire, toutes les variations mentionnées ci-dessous sont sur une base comparable (à périmètre et taux de change constants). Broadcast (61% du chiffre d’affaires) Au premier semestre, le chiffre d’affaires de l’application Broadcast ressort à 389 millions d’euros, soit un repli de 1,6% sur un an. Il reflète notamment la fin d’un contrat avec un télédiffuseur en Afrique subsaharienne ainsi que l’effet du retour de quelques répéteurs en Russie. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 195 millions d’euros, en baisse de 1,5% sur un an. Il est stable par rapport au trimestre précédent. Au 31 décembre 2019, les satellites d’Eutelsat diffusaient 6 879 chaînes, en baisse de 2,7% sur un an. Le nombre de chaînes en Haute Définition s’établit à 1 605 contre 1 500 un an plus tôt, en croissance de 7%, et représente 23,3% des chaînes contre 21,2% un an plus tôt. Sur le plan commercial, en Europe, un contrat pluriannuel portant sur de la capacité opérée à partir de la position orbitale HOTBIRD pour diffuser le contenu en clair de RTVE a été conclu, illustrant l’attractivité de HOTBIRD en tant que pôle majeur de télédiffusion en couverture de l’Europe et du Moyen-Orient. En Afrique, deux contrats pluriannuels ont été signés pour de la capacité à la position orbitale 7° Est : un contrat avec Orao Telecom Congo comprenant également un accord de services pour Eutelsat CIRRUS, la solution hybride satellite/OTT, et un contrat avec AfricaXP comprenant également de la capacité à 16° Est. Le chiffre d’affaires du second semestre devrait bénéficier de l’entrée en service du satellite EUTELSAT 7C fin janvier, apportant de la capacité incrémentale en Afrique subsaharienne. En revanche, comme attendu, ils seront affectés par la perte de capacité sur EUTELSAT 5 West B entraînant l’arrêt de certains services à 5° Ouest. Données & Vidéo Professionnelle (14% du chiffre d’affaires) Au premier semestre, le chiffre d’affaires ressort à 88 millions d’euros, en baisse de 17,3% sur un an. La performance de cette application continue de refléter la pression sur les prix dans un environnement très concurrentiel et a également été affectée par les pertes de volumes au premier trimestre en Amérique latine pour la partie Données. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 45 millions d’euros, en baisse de 14,9% sur un an et en hausse de 3,3% par rapport au trimestre précédent, avec une amélioration des volumes sur une base séquentielle. Le second semestre devrait bénéficier d’une base de comparaison plus facile. Services aux gouvernements (12% du chiffre d’affaires) Au premier semestre, le chiffre d’affaires ressort à 78 millions d’euros, en repli de 7,8% sur un an, reflétant l’effet report des campagnes de renouvellement avec l’administration américaine des 18 derniers mois. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 39 millions d’euros, en baisse de 4,6% sur un an et de 1,7% par rapport au trimestre précèdent. Le chiffre d’affaires du second semestre bénéficiera de la contribution de la charge utile du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) GEO-3, hébergée sur le satellite EUTELSAT 5 West B et de la relocalisation d’EUTELSAT 7A. Haut Débit Fixe (6% du chiffre d’affaires) Au premier semestre, le chiffre d’affaires ressort à 39 millions d’euros, en baisse de 4,4% sur un an. En Europe, le PPP (programme de partenariats privilégiés) poursuit sa montée en puissance et s’étend progressivement à de nouvelles zones géographiques, mais l’activité reste limitée par un manque de capacité sur les marchés à forte demande et par le déclin des distributeurs traditionnels. En Afrique, le chiffre d’affaires reste modeste à ce stade et l’accent est mis sur l'expérimentation de différents modèles de distribution dans un nombre limité de pays. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 19 millions d’euros, en baisse de 5,5% sur un an et de 3,8% par rapport au trimestre précédent. L’entrée en service de KONNECT au cours de l’exercice 2020-21 permettra d’exploiter le plein potentiel du Haut Débit Fixe en Afrique et de fournir une capacité incrémentale particulièrement nécessaire en Europe. Connectivité Mobile (6% du chiffre d’affaires) Au premier semestre, le chiffre d’affaires ressort à 41 millions d’euros, en baisse de 0,6% sur un an. La montée en puissance des contrats de capacité sur KA-SAT et de la mobilité maritime, ainsi que la contribution du contrat avec UnicomAirNet sur le satellite EUTELSAT 172B ont compensé l’effet de la fin d’un contrat temporaire de capacité régulière advenu au cours de l’exercice 2018-19. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires s’élève à 22 millions d’euros, et comprend le rattrapage d’un élément exceptionnel négatif comptabilisé au premier trimestre pour environ un million d’euros. Le chiffre d’affaires est ainsi en hausse de 7,1% sur un an et de 8,2% par rapport au trimestre précédent. Le second semestre devrait bénéficier de la concrétisation d’opportunités commerciales. A plus long terme, les engagements fermes de Gogo et Panasonic pour de la capacité HTS sur le satellite EUTELSAT 10B illustrent une forte demande sur le marché de la mobilité. Autres Revenus Au premier semestre, les Autres Revenus s’élèvent à 0,9 million d’euros contre (2,3) millions d’euros un an plus tôt. Ils incluent une contribution négative de (5,1) millions d’euros liée aux opérations de couverture de change euros/dollars contre (7,1) millions d’euros un an plus tôt. REPETEURS OPERATIONNELS ET UTILISES Au 31 décembre 2019, le nombre de répéteurs opérationnels s’établit à 1 387 unités, en baisse de 32 unités sur un an, reflétant la fin de vie en orbite stable du satellite EUTELSAT 12 West B. Le nombre de répéteurs opérationnels est stable par rapport à fin juin 2019. Le nombre de répéteurs utilisés s’élève à 966 unités, en baisse de quatre unités sur un an principalement en raison de la fin de vie en orbite stable d’EUTELSAT 12 West B. Par rapport à fin juin, le nombre de répéteurs utilisés a augmenté de six unités. Le taux de remplissage s’établit ainsi à 69,7% contre 68,3% un an plus tôt et 69,2% à fin juin 2019. 31 déc. 2018 30 juin 2019 31 déc. 2019 Nombre de répéteurs opérationnels6 1 419 1 387 1 387 Nombre de répéteurs utilisés7 970 960 966 Taux de remplissage 68,3% 69,2% 69,7% Note : données calculées sur la base du nombre de répéteurs équivalents 36 MHz hors capacité HTS et satellites en orbite inclinée. CARNET DE COMMANDES Le carnet de commandes8 s’établit à 4,3 milliards d’euros au 31 décembre 2019 contre 4,6 milliards d’euros un an plus tôt et 4,4 milliards d’euros à fin juin 2019. Le carnet de commandes inclut désormais les engagements fermes de capacité sur le satellite EUTELSAT 10B récemment commandé. Le carnet de commandes équivaut à 3,3 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2018-19 et le Broadcast représente 68% du total. 6 Nombre de répéteurs sur les satellites en orbite stable, hors capacité de secours

7 Nombre de répéteurs utilisés sur les satellites en orbite stable.

8 Le carnet de commandes représente le chiffre d’affaires futur correspondant aux contrats d’attribution de capacité ou de services (y compris les contrats pour les satellites en cours d’approvisionnement). 31 déc. 2018 30 juin 2019 31 déc. 2019 Valeur des contrats (en milliards d’euros) 4,6 4,4 4,3 En année de chiffre d’affaires de l’exercice précèdent 3,3 3,3 3,3 Poids de l’application Broadcast 74% 72% 68% RENTABILITE L’EBITDA s’élève à 496 millions d’euros au 31 décembre 2019 contre 518 millions d’euros un an plus tôt, en baisse de 4,4%. La marge d’EBITDA s’établit à 77,8% (77,9% à taux de change constant), comparé à 78,8% l’année précédente, ce qui reflète la baisse du chiffre d’affaires ainsi que la hausse des coûts liés à l’application de Haut Débit Fixe, qui est partiellement compensée par une forte discipline en matière de coûts sur les activités historiques. A ce stade, le plan d’économies de coûts « LEAP 2 », qui vient tout juste d’être lancé et qui a pour objectif de générer des économies additionnelles de 20 à 25 millions d’euros d’ici 2021-22, n’a pas encore généré d’économies. Le résultat net attribuable au Groupe ressort à 141 millions d’euros, comparé à 150 millions d’euros un an plus tôt, soit une baisse de 6,4%. Il représente une marge nette de 22%. Ceci reflète : Une légère hausse des dotations aux amortissements ((263) millions d’euros au 31 décembre 2019 contre (258) millions d’euros un an plus tôt) ;

((263) millions d’euros au 31 décembre 2019 contre (258) millions d’euros un an plus tôt) ; D’ autres produits opérationnels de (8) millions d’euros contre un produit de +36 millions d’euros un an plus tôt qui incluait la plus-value liée à la cession de la part d’Eutelsat dans le satellite EUTELSAT 25B ;

de (8) millions d’euros contre un produit de +36 millions d’euros un an plus tôt qui incluait la plus-value liée à la cession de la part d’Eutelsat dans le satellite EUTELSAT 25B ; Un résultat financier de (41) millions d’euros (contre (53) millions d’euros un an plus tôt), reflétant principalement l’effet positif des refinancements obligataires de l’exercice précèdent ;

de (41) millions d’euros (contre (53) millions d’euros un an plus tôt), reflétant principalement l’effet positif des refinancements obligataires de l’exercice précèdent ; Un taux d’impôt de 18% (contre 35% un an plus tôt) qui reflète le changement des règles en matière de territorialité de l’impôt sur les sociétés applicables aux entreprises exploitant des satellites de communication. FLUX DE TRESORERIE Au premier semestre 2019-20, les flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation ressortent à 353 millions d’euros, soit 25 millions d’euros de moins qu’un an plus tôt. Ceci reflète notamment la baisse de l’EBITDA et une base de comparaison défavorable pour la variation du fonds de roulement, qui ont plus que compensé l’effet positif du changement de traitement fiscal. Les investissements « cash » se sont élevés à 189 millions d’euros contre 130 millions d’euros l’année dernière. Les investissements « cash » au second semestre reflèteront toutefois le produit de l’assurance d’EUTELSAT 5 West B. Les intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d’intérêts reçus ressortent à 57 millions d’euros contre 24 millions d’euros un an plus tôt, reflétant un changement dans le calendrier des paiements de coupons par rapport à l’année dernière suite au refinancement de deux obligations au cours de l’exercice 2018-19. Le second semestre verra ainsi une réduction mécanique de 64 millions d’euros des paiements de coupons par rapport au second semestre de l’exercice précèdent, ce qui entraînera une réduction substantielle de ce poste sur l’ensemble de l’exercice. Le cash-flow libre discrétionnaire ressort ainsi à 108 millions d’euros sur une base publiée. Selon la définition des perspectives financières9, il s’établit à 105 millions d’euros, en baisse de 132 millions d’euros ou 56%. STRUCTURE FINANCIERE L’endettement net ressort à 3 235 millions d’euros au 31 décembre 2019, en hausse de 162 millions d’euros par rapport à fin juin 2019. Cette évolution reflète, d’une part, les 108 millions d’euros de cash-flow libre discrétionnaire générés au premier semestre et un encaissement lié aux changements de périmètre pour 55 millions d’euros10, et d’autre part, le paiement de 316 millions d’euros de dividende. D’autres éléments (principalement liés aux contrats de crédit export, de location financement et à d’autres facilités bancaires ainsi qu’à l’évolution de la part change du cross-currency swap) ont généré un décaissement net de 9 millions d’euros. 9 taux de change constant et hors impact de la cession d’EUTELSAT 25B sur l’exercice 2018-19

10 Deuxième moitié du paiement d’EUTELSAT 25B net de l’acquisition d’une participation dans Broadpeak Le ratio d’endettement net rapporté à l’EBITDA s’établit ainsi à 3,2 contre 3,1 à fin décembre 2018. Pour rappel, le mois de décembre représente généralement un pic dans le profil annuel de la dette nette compte tenu de la date de mise en paiement du dividende. Suite au refinancement de deux échéances obligataires au cours de l’exercice 2018-19, la maturité moyenne de l’endettement du Groupe (4,2 années contre 2,7 années au premier semestre de l’exercice 2018-19) et le coût moyen de la dette tirée par le Groupe après effet des instruments de couverture (2,4% contre 2,8% au premier semestre de l’exercice 2018-19) se sont améliorés. La liquidité du Groupe reste importante avec des lignes de crédit disponibles non utilisées à hauteur de 798 millions d’euros et une trésorerie de 373 millions d’euros. DIVIDENDE L’Assemblée Générale du 7 novembre 2019 a décidé la mise en distribution, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2019, d’un dividende de 1,27 euro par action. Le dividende a été payé le 25 novembre 2019. PERSPECTIVES L’amélioration des tendances du chiffre d’affaires des Activités opérationnelles au deuxième trimestre a été conforme aux attentes. Le reste de l’exercice bénéficiera de la contribution de la charge utile EGNOS sur le satellite EUTELSAT 5 West B, de la relocalisation d’EUTELSAT 7A, d’opportunités commerciales, notamment dans la Connectivité Mobile, et de l’entrée en service du satellite EUTELSAT 7C qui apporte des capacités incrémentales à partir de fin janvier. Dans ce contexte, nous maintenons notre objectif d’un chiffre d’affaires des activités opérationnelles compris entre 1 270 et 1 315 millions d’euros pour l’exercice 2019-2011, avec une probabilité plus élevée de se situer dans la moitié inférieure de cette fourchette. Cette fourchette inclut l’impact de l’ajustement mécanique de 5 à 10 millions d'euros communiqué en janvier et lié à la perte de capacité sur EUTELSAT 5 West B. Tous les autres éléments des perspectives financières sont confirmés : Des Investissements « cash » 12 attendus à un niveau de 400 millions d’euros par an en moyenne pour la période allant de juillet 2019 à juin 2022.

attendus à un niveau de 400 millions d’euros par an en moyenne pour la période allant de juillet 2019 à juin 2022. Un programme « LEAP 2 » prévoyant des économies de 20 à 25 millions d’euros d’ici juin 2022.

Un cash-flow libre discrétionnaire d’environ 500 millions d’euros 13 pour l’exercice 2021-22.

d’environ 500 millions d’euros pour l’exercice 2021-22. Le maintien d’une structure financière saine pour soutenir une notation de crédit de qualité « investissement » avec un ratio d’endettement net sur EBITDA inférieur à 3,0x.

avec un ratio inférieur à 3,0x. Un dividende stable ou progressif avec au moins 100 millions d’euros d’actions rachetées d’ici fin juin 202214. Ces objectifs sont basés sur le plan de déploiement nominal publié ci-dessous. 11 Sur la base d’un taux de change €/$ de 1,14 et du périmètre actuel.

12 montant couvre les immobilisations et les paiements au titre des facilités de crédit à l’exportation et des autres facilités bancaires finançant les investissements ainsi que les paiements au titre des dettes locatives.

13 Sur la base d’un taux de change €/$ de 1,14, hors couverture de change et sur la base du périmètre actuel.

14 Sous réserve du renouvellement de la résolution liée aux rachats d’actions lors des Assemblées Générales. PLAN DE DEPLOIEMENT DE LA FLOTTE Plan de déploiement nominal de la flotte Satellite1 Position orbitale Date de lancement (année civile) Marchés principaux Couverture Nombre de répéteurs physiques Nombre de répéteurs équivalents à 36 MHz / faisceaux Dont capacité incrémentale EUTELSAT QUANTUM A déterminer T3 2020 Services aux gouvernements Flexible 8 faisceaux « Quantum » Non applicable Non applicable KONNECT VHTS A déterminer S2 2021 Connectivité Europe ~230 faisceaux Ka 500 Gbps 500 Gbps EUTELSAT HOTBIRD 13F 13° Est S2 2021 Vidéo Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient 80 Ku2 73 Ku2 Néant EUTELSAT HOTBIRD 13G 13° Est S2 2021 Vidéo Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient 80 Ku2 73 Ku2 Néant EUTELSAT 10B 10° Est 2022 Connectivité mobile EMEA

Océans Atlantique & Indien 12 Ku 10C >100 faisceaux Ku 12 Ku 20 C ~35 Gbps -48 répéteurs3 Ku ~35 Gbps 1 Le satellite EUTELSAT QUANTUM est à propulsion chimique. Les satellites KONNECT VHTS, EUTELSAT HOTBIRD 13F, EUTELSAT HOTBIRD 13G et EUTELSAT 10B sont à propulsion électrique. 2 Capacité nominale correspondant aux spécifications du satellite. La capacité opérée à la position orbitale HOTBIRD restera inchangée avec 102 répéteurs physiques opérés (95 répéteurs équivalents à 36 MHz), une fois les contraintes règlementaires techniques et opérationnelles prises en compte. 3 Répéteurs équivalents à 36 MHz. Par ailleurs, dans le cadre du lancement de la constellation ELO, une première série de cinq nano-satellites sera lancée entre 2020 et 2021. EUTELSAT 5 West B EUTELSAT 5 West B est entré en service en janvier avec environ 45% de sa capacité nominale suite à la perte de son panneau solaire Sud. La charge utile EGNOS est entrée en service en février. EUTELSAT 5 West A opère désormais en orbite inclinée. Autres évolutions de la flotte EUTELSAT 7C est entré en service le 28 janvier 2020. EUTELSAT 7A est en cours de relocalisation. KONNECT a été lancé le 16 janvier 2020. Son entrée en service est prévue pour l’automne 2020. GOUVERNANCE L’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 7 novembre 2019 a renouvelé le mandat de Ana Garcia Fau et nommé Cynthia Gordon en tant qu’administratrice. Le Conseil d’administration est désormais composé de dix membres, dont 50% sont des femmes et 70% sont indépendants. L’Assemblée Générale a également approuvé l’ensemble des autres résolutions, notamment les comptes, le dividende au titre de l’exercice 2018-19, la rémunération des mandataires sociaux et la politique de rémunérations. AUTRES Acquisition d’intérêts minoritaires dans les activités russes Le 30 janvier 2020, Eutelsat a acquis les intérêts minoritaires de ses activités en Russie pour un montant de 34 millions d’euros en numéraire. Ils comprennent 49% d’Eutelsat International et d’Eutelsat Networks qui commercialisent de la capacité sur les satellites Express-AT1, Express-AT2 et Eutelsat 36C pour un total de 38 répéteurs en bande Ku et 18 faisceaux en bande Ka. Cette transaction est assortie d’une clause de earn-out payable entre septembre 2020 et septembre 2023. ******* Conférence téléphonique et webcast sur les résultats du premier semestre de l’exercice 2019-20 Eutelsat Communications tiendra une conférence téléphonique le vendredi 14 février 2020 à 9h00 CET. Pour vous connecter, composez l’un des numéros suivants : + 33 (0) 1 76 77 22 57 (depuis la France)

+ 44 (0) 330 336 9411 (depuis le Royaume Uni)

+ 1 720 543 0214 (depuis les États-Unis) Code d’accès : 6494955# La présentation sera également accessible en direct par webcast ici et sur la page d’accueil investisseurs de notre site Internet http://www.eutelsat.com/fr/investisseurs.html. Une retransmission de cette conférence téléphonique sera disponible du 14 février 13h00 au 21 février 13h00 CET. + 33 (0) 1 70 48 00 94 (depuis la France)

+ 44 (0) 207 660 0134 (depuis le Royaume Uni)

+ 1 719 457 0820 (depuis les États-Unis) Code d’accès : 6494955# Documentation Les comptes consolidés sont disponibles sur https://www.eutelsat.com/fr/investisseurs/informations-financieres.html Calendrier financier Note : Le calendrier financier ci-dessous est donné à titre indicatif seulement. Il est susceptible de modifications et sera mis à jour régulièrement. 14 mai 2020 : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019-20

31 juillet 2020 : résultats de l’exercice 2019-20 À propos d’Eutelsat Communications Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse près de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL. Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com ___________________________________________________________________________________________________ Avis de non-responsabilité Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées. Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement indicatif, ces risques comprennent notamment tout retard de lancement ou de projet d'investissement en orbite ou au sol, notamment tout retard dans le lancement programmé d'un satellite ; l'impact d’une crise financière sur la situation économique d'un client ou d'un fournisseur ; l'évolution du marché des Services Fixes par Satellite ; le développement de la Télévision Numérique Terrestre et de la télévision Haute Définition ; le développement du haut débit par satellite ; la capacité d'Eutelsat Communications à développer et à commercialiser les Services à Valeur Ajoutée et à répondre aux besoins de ses marchés ; la rentabilité de sa stratégie d'expansion en orbite ; la perte totale ou partielle d'un satellite en cours de lancement ou en orbite ; les conditions d'approvisionnement des satellites et des lanceurs ; toute défaillance dans le lancement d'un satellite en nom propre ou tiers susceptible d'affecter le calendrier des lancements à venir ; tout litige ; l’aptitude à établir et à entretenir des liens stratégiques dans les principales applications, ainsi que l'impact des acquisitions et des investissements à venir. Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable. ANNEXES Annexe 1 : Données financières supplémentaires Extrait du compte de résultat consolidé (en millions d’euros) Six mois clos le 31 décembre 2018 2019 Variation (%) Chiffre d’affaires 658,1 636,6 (3,3%) Charges opérationnelles (139,7) (141,1) +1,0% EBITDA 518,4 495,5 (4,4%) Dotations aux amortissements (257,6) (262,5) +1,9% Autres produits et charges opérationnelles 35,7 (7,8) na Résultat opérationnel 296,6 225,3 (24,0%) Résultat financier (53,2) (41,4) (22,2%) Impôts sur les sociétés (85,0) (33,7) (60,4%) Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence (1,3) 0,0 na Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (6,8) (9,5) 39,7% Résultat net attribuable au Groupe 150,4 140,7 (6,4%) Variation de l’endettement net (en millions d’euros) Six mois clos le 31 décembre 31/12/2018 31/12/2019 Trésorerie provenant des opérations d’exploitation 378,7 353,4 Investissements « cash » (130,0) (189,1) Intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d’intérêts reçus (23,5) (56,5) Cash-flow libre discrétionnaire 225,3 107,9 Acquisitions / cessions 67,5 54,7 Distribution aux actionnaires (y compris participations ne donnant pas le contrôle) (310,5) (315,7) Variation de la part change du cross-currency swap (11,9) (9,9) Impact IFRS 16 au 1er juillet 2018 (43,8) - Autres 10,7 1,0 Diminution (augmentation) de la dette nette (62,7) (162,0) Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel par application Le tableau ci-dessous indique le chiffre d’affaires trimestriel. En millions d’euros T1 2018-19 T2 2018-19 T3 2018-19 T4 2018-19 Exercice 2018-19 T1 2019-20 T2 2019-20 Broadcast 198,3 196,1 198,1 198,4 790,9 194,7 194,7 Données & Vidéo Professionnelle 52,3 51,4 47,7 48,6 199,9 43,0 44,8 Services aux gouvernements 42,4 39,4 39,9 39,8 161,5 39,3 39,1 Haut-Débit Fixe 20,4 20,1 19,1 20,9 80,4 19,9 19,2 Connectivité Mobile 20,6 19,4 19,8 20,5 80,3 19,7 21,5 Total Activités opérationnelles 334,0 326,4 324,6 328,1 1 313,1 316,5 319,3 Autres Revenus 1,2 (3,5) 12,1 (1,7) 8,0 1,1 (0,2) Total 335,1 322,9 336,7 326,3 1 321,1 317,6 319,1 Annexe 3 : Indicateurs alternatifs de performance Outre les agrégats directement lisibles dans ses comptes consolidés, le Groupe communique sur des Indicateurs alternatifs de performance, qu’il estime pertinents pour mesurer ses performances financières. Ces indicateurs sont au nombre de trois : l’EBITDA, les Investissements « cash » et le cash-flow libre discrétionnaire. Ces indicateurs font l’objet d’une réconciliation avec les comptes consolidés. EBITDA, Marge d’EBITDA et Dette nette / EBITDA L’EBITDA reflète la rentabilité du Groupe avant prise en compte des Dotations aux amortissements, des charges financières et de la charge d’impôt. Il s’agit d’un indicateur fréquemment utilisé dans le secteur des Services Fixes par Satellites. Le tableau ci-dessous montre le calcul de l’EBITDA à partir du compte de résultat pour le premier semestre 2018-19 et le premier semestre 2019-20 : Six mois clos le 31 décembre (en millions d’euros) 2018 2019 Résultat opérationnel 296,6 225,3 + Dotations aux amortissements 257,6 262,5 - Autres produits et charges opérationnels (35,7) 7,8 EBITDA 518,4 495,5 La marge d’EBITDA correspond au rapport de l’EBITDA au chiffre d’affaires de l’exercice : Six mois clos le 31 décembre (en millions d’euros) 2018 2019 EBITDA 518,4 495,5 Chiffre d’affaires 658,1 636,6 Marge d’EBITDA (en % du chiffre d’affaires) 78,8 77,8 A taux de change constant, la marge d’EBITDA aurait été de 77,9% au 31 décembre 2019. Le ratio dette nette sur EBITDA s’obtient de la manière suivante : Six mois clos le 31 décembre (en millions d’euros) 2018 2019 EBITDA sur 12 mois glissants 1 050,7 1 009,5 Dette Nette à la clôture 3 304,3 3 234,8 Dette nette / EBITDA 3,1 3,2 Investissements « cash » Le Groupe peut être amené à opérer de la capacité dans le cadre de contrats de location ou à financer tout ou partie de certains programmes de satellites en faisant appel à des agences de crédit export ou à d’autres facilités bancaires, donnant lieu à des décaissements qui ne sont pas reflétés dans la ligne « acquisition de satellites et d’autres immobilisations corporelles et incorporelles ». Des Investissements « cash » qui incluent également les décaissements liés aux éléments cités ci-dessus sont donc communiqués afin de refléter l’ensemble des dépenses d’investissement du Groupe sur l’exercice. Par ailleurs, en cas de perte partielle ou totale d’un satellite, dans la mesure où les investissements « cash » publiés intègrent les investissements dans un actif qui est inopérable ou partiellement inopérable, le montant du produit de l’assurance est déduit des investissements « cash ». Le montant d’investissement « cash » couvre donc les acquisitions de satellites et d’autres immobilisations corporelles ou incorporelles, les paiements au titre des facilités de crédit à l’exportation ou des autres facilités bancaires finançant les investissements ainsi que les paiements au titre des dettes locatives. Le cas échéant, il est net du montant de la prime d’assurance. Le tableau ci-dessous montre le calcul des investissements « cash » pour le premier semestre des exercices 2018-19 et 2019-20 : Six mois clos le 31 décembre (en millions d’euros) 2018 2019 Acquisitions de satellites et autres immobilisations corporelles et incorporelles 82,2 151,1 Remboursement des crédits exports et des dettes locatives15 47,8 38,0 Investissements « cash » 130,0 189,1 Cash-flow libre discrétionnaire Le Groupe communique sur un cash-flow libre discrétionnaire qui reflète sa capacité à générer de la trésorerie après paiement des intérêts financiers et des impôts, cette trésorerie étant généralement et principalement affectée au retour aux actionnaires et/ou au désendettement. Le cash-flow libre discrétionnaire se définit comme le flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation duquel sont soustraits les investissements « cash » ainsi que les intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d’intérêts reçus. Le tableau ci-dessous montre le calcul du cash-flow libre discrétionnaire pour les premiers semestres 2018-19 et 2019-20 et sa réconciliation avec le tableau de flux de trésorerie consolidé : Six mois clos le 31 décembre (en millions d’euros) 2018 2019 Trésorerie provenant des opérations d’exploitation 378,7 353,4 Acquisitions de satellites et autres immobilisations corporelles et incorporelles (82,2) (151,1) Remboursement des crédits exports16 (11,9) (11,9) Remboursement des dettes locatives (35,9) (26,1) Intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d’intérêts reçus (23,5) (56,5) Cash-flow libre discrétionnaire 225,3 107,9 Effet périmètre17 Effet change18 3,8 7,0 - (3,4) Cash-flow libre discrétionnaire à taux de change et périmètre constants 236,1 104,5 15 Inclus dans les lignes “Remboursement des emprunts” et “Remboursement des dettes locatives” du tableau de flux de trésorerie.

16 Inclus dans la ligne “Remboursement des emprunts” du tableau de flux de trésorerie.

17 Impact de la cession d’EUTELSAT 25B. A des fins de comparabilité le S1 2018-19 est retraité de la contribution d’EUTELSAT 25B au cash-flow libre discrétionnaire en juillet 2018 et du remboursement par Eutelsat lors de la cession en août 2018 du paiement anticipé effectué par Es’hailSat pour de la capacité sur le satellite EUTELSAT 25B (5,5 millions d’euros).

18 Le cash-flow libre discrétionnaire du premier semestre 2019-20 est converti au taux de change €/$ du premier semestre 2018-19 et l’effet de couverture de change est exclu. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200213005929/fr/

