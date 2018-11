EUTELSAT : S&P Global Ratings abaisse la note de crédit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

S&P Global Ratings a annoncé qu'elle avait abaissé de " BBB/A-2 " à " BBB-/A-3 " la note de crédit à long et court terme de l'opérateur de satellites Eutelsat Communications S.A. et de sa filiale principale Eutelsat S.A. Les perspectives des deux sociétés sont stables. L’agence avait placé ces notations sous surveillance avec implication négative le 11 septembre 2018.Elle explique que cette dégradation fait suite à l'affaiblissement des fondamentaux de l'industrie et aux risques d'offre excédentaire liés à la technologie, qui risquent de pénaliser les activités non vidéo d'Eutelsat."Bien qu'Eutelsat ait anticipé cet environnement de croissance modérée en se concentrant sur le désendettement et la protection des flux de trésorerie, notre notation tient compte des incertitudes quant à la capacité d'Eutelsat à mettre en œuvre sa stratégie de croissance du chiffre d'affaires, notamment une montée en puissance réussie de ses activités haut débit fixe, tout en maintenant son levier financier en dessous de 3,0, conformément à sa politique financière", a précisé S&P Global Ratings.Agence de notationUne agence de notation est une agence spécialisée qui attribue des notes, sous la forme de symboles, pour qualifier le risque de crédit attaché à une entreprise et à sa dette (négociée sous forme d'obligation). Standard & Poor's, Moody's et Fitch Ratings sont les principales agences de notation de crédit.