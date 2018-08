EUTELSAT : annonce un nouveau Executive Vice-President Ventes et Produits

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eutelsat a annoncé la nomination de Philippe Oliva à compter du 3 septembre prochain au poste d’Executive Vice-President Ventes et Produits. Il sera rattaché à Michel Azibert, Directeur général délégué et Directeur commercial et du développement, en vue de lui succéder courant 2019 en qualité de Directeur commercial. Michel Azibert demeure Directeur général délégué du GroupeAuparavant, Philippe Oliva occupait le poste de Vice-Président, en charge des comptes stratégiques chez IBM. Il a débuté sa carrière en tant que consultant au sein de la société de conseil CIMAD puis a rejoint IBM en 1999, où il a occupé plusieurs postes à forte responsabilité.